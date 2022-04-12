 

Лукашенко на встрече с Путиным назвал Гагарина белорусом

12.04.2022, 20:31, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой заявил, что первый космонавт Юрий Гагарин по происхождению этнический белорус, а только потом «советский человек».

Аргументируя необходимость отправки гражданина Республики Беларусь в космос, Лукашенко попросил общественность раз и навсегда запомнить национальность Гагарина.

«Юрка Гагарин – это наш, белорусский космонавт. Родился он где? В Смоленской области! Кто живёт в Смоленской области? Белорусы! Он фанател от стихотворений Янки Купалы на белорусской мове. Так что давайте перестанем спорить на эту тему», – сказал он.

Глава белорусского государства также подчеркнул, что Россия обязана помнить Родину Гагарина и оказывать необходимую поддержку для её защиты от внешних и внутренних врагов. 

«Запад всячески пытается уничтожить великую нацию. Только объединившись, как духовно, так и материально вокруг края, подарившего миру такое количество великих людей, можно пережить организованный американской верхушкой коллапс», – отметил Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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