МО: Артиллерия РФ уничтожила более 120 националистов в районе Попасной

Российская артиллерия в районе Попасной под Донецком нанесла удары по шести опорным пунктам 24-й украинской бригады, уничтожено более 120 человек, 11 единиц бронетехники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Попасная Донецкой области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

Он заявил, что удалось уничтожить более 120 человек, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения.

Ранее сообщалось, что российская армия ударами авиации и артиллерии сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие.

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