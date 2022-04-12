 

Рогозин заявил Путину о полном импортозамещении при строительстве Восточного

12.04.2022, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Амурскую область провел встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, который рассказал главе государства о строительстве космодрома Восточный без поставок из-за рубежа.

«Завершая поездку в Амурскую область, Владимир Путин провел рабочие встречи с главой региона Василием Орловым и руководителем корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным», – говорится в сообщении Кремля, размещенном в Telegram-канале.

Гендиректор Роскосмоса сообщил президенту, что при строительстве космодрома Восточный удалось полностью отказаться от поставок из-за рубежа.

«У нас было одно слабое место – так называемые баллоны сжатых газов, которые мы в свое время покупали у Южной Кореи, но докладываю, что в Нижегородской области с губернатором в диалоге наладили производство аналогичных баков полностью, мы полностью здесь импортозаместились», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Во всем остальном, что касается строительства космодрома, по словам Рогозина, проблем нет.

Также глава Роскосмоса рассказал, что для создания новой ракеты «Союз–5» высокотехнологичное сварочное оборудование удалось купить у чувашской компании.

Кроме того, с 2019 года летают только полностью российские ракеты «Союз–2», хотя ранее использовалась и модификация «Союз–ФГ» с украинской системой управления.

Напомним, Путин побывал на космодроме Восточный, где провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко и вручил награды космонавтам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / В Украине 7 февраля от COVID-19 умерло вдвое больше пациентов, чем за предыдущие сутки

27.11 / В ЮАР назвали тревогу Британии из-за нового штамма COVID «неоправданной»

01.08 / Выгонявший нагайкой туристов с пляжа казак оказался сотрудником санатория

13.08 / Политолог объяснил внезапный отказ белорусских властей от силового подавления протеста

11.09 / Захарова указала на опасность приравнивания блогеров к журналистам

19.12 / Кудрин вылечился от коронавируса

10.07 / В мире: Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

14.07 / В Одесской области стрельбой из автомата праздновали свадьбу. Полиция ввела план “Перехват”

12.08 / 55% украинцев считают жителей ОРДЛО и Крыма жертвами – опрос

12.03 / В Германии полиция раскрыла кражу девятилетней давности. Вора вычислили по недоеденному куску колбасы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика