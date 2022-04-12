 

Минобороны: ПВО РФ сбили два украинских беспилотника под Николаевом

12.04.2022, 20:10, Новости дня
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Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев», – цитирует его РИА «Новости».

Конашенков добавил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила за день 38 военных объектов Украины.«Оперативно-тактической авиацией ВКС РФ поражены 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области», – отметил он, передает ТАСС.

Ранее Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны ВКС РФ сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и Мелитополя, всего за время операции уничтожены 443 беспилотника и 130 самолетов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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