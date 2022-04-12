 

В метро Нью-Йорка человек в противогазе открыл огонь по людям

12.04.2022, 19:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В метро Нью-Йорка неизвестный открыл стрельбу по пассажирам. Инцидент произошел в утренний час пик, из-за чего экстренным службам было непросто добраться до места происшествия.

Как сообщает “Царьград”, в результате были застрелены пять человек. Огонь открыл мужчина в противогазе и в оранжевом строительном жилете. Отмечается, что он пока не задержан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Свободу диктанту!

17.08 / Гениальный актер или баловень судьбы? Тест по ролям Никиты Михалкова

23.05 / Утечка данных о пассажирах Air India показала, что взлом SITA оказался хуже, чем предполагалось

11.08 / Россия прикрутила вентиль: Европа испытала “энергетический шок”

01.03 / Равшана Куркова в фильме “Я читаю”: новые кадры со съемочной площадки

16.11 / ВШЭ отстранила от работы преподавателя, поставившего под сомнение эффективность деятельности Роснано

09.01 / Глава Минздрава Мурашко призвал приспособиться к жизни с QR-кодами и сертификатами о вакцинации

24.06 / В Махачкале убили племянника бывшего главы Дагавтодора

03.02 / Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

19.07 / Мнение: Рендеры нового истребителя 5-го поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика