 

Меган Маркл была замечена в Торонто – впервые за четыре месяца ее сфотографировали папарацци

12.04.2022, 19:55, Разное
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Меган Маркл попала в объектив папарацци впервые с конца прошлого года. В декабре 2021-го герцогиня Сассекская была сфотографирована во время сольной прогулки по магазинам в Монтесито, штат Калифорния, в преддверии Рождества. Тогда Меган была одета в пальто, а лицо ее почти полностью скрывали солнцезащитные очки, коричневая шапка и медицинская маска.

А сегодня в сети появился свежий снимок 40-летней герцогини Сассекской. Его сделал и опубликовал в своем личном блоге звездный фотограф Джесал Паршотам, отметив в геопозиции город Торонто, Канада.

Она прямо как мы! Меган Маркл в кепке Y7 Studio, – подписал он кадр.

Помимо кепки, за козырьком которой Меган пыталась скрыть свое лицо, на ней была черная ветровка на серебряной молнии и с капюшоном. Остальные детали образа в кадр не попали.

Меган Маркл

Кстати, этот фотограф начал “охотиться” за герцогиней с момента их с Гарри переезда в США. В 2020 году Джесал поделился в своем микро-блоге ощущениями от общения с Меган:

По моему опыту, фотографировать Меган Маркл – всегда было большим удовольствием. Я видел, как она разговаривает с фотографами, и она всегда улыбается, чтобы мы могли получить наилучший снимок. На этом снимке (речь об одном из фото, сделанном в 2020-м – ред.) она шутила и смеялась с фотографами. Она была любезна.

Это суждение многие тогда оспорили, ведь всем известны ее непростые отношения с папарацци. Сначала Меган угрожала им судом, после несколько раз с мужем подавала на таблоиды в этот самый суд, а в начале января ей удалось выиграть дело о публикации ее личного письма отцу Томасу Марклу.

Напомним, что в последний раз Меган Маркл и принц Гарри появлялись на публике вместе в сентябре прошло года – супруги организовали “королевский” тур в Нью-Йорк, где провели несколько дней. За это время герцог и герцогиня Сассекские посетили благотворительный концерт, школу в неблагополучном районе Гарлем, штаб-квартиру ООН и Всемирный торговый центр.

Джесал Паршотам



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