Первая в мире «зелёная» ракета не вышла на орбиту из-за отказа фронтового ветряка

Неудачей закончились испытания первой в мире ракеты на зелёной энергии, которые прошли на космодроме Куру во Французской Гвиане. Ракета не смогла достигнуть первой космической скорости и выйти на орбиту из-за отказа фронтового ветряка.

Экологически чистая ракета Greta разрабатывалась в течение 5 лет усилиями учёных из Франции, Швеции, Норвегии, Монако и Нидерландов. В конструкции ракеты предусмотрено 25 ветровых, 4 солнечных и один геотермальный генератор, суммарной мощности которых должно хватить для вывода ракеты в космос. На постройку ракеты ушло 11 тыс. тонн алюминия, 4 тонны лития, а также 1100 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090. Первый экспериментальный запуск завершился неудачей: на высоте 16500 метров у главного фронтового ветряка ракеты отвалилась лопасть, в результате чего летательный аппарат стал крениться и упал в Тихий океан на расстоянии 500 километров от космодрома. В настоящее время специалисты изучают причины поломки.

«В следующий раз мы установим туда больше ветряков, а также гидрогенератор и запасной геотермальный реактор. Экспериментальная ракета была рассчитана на то, чтобы выйти в открытый космос, но отказ основного источника энергии привёл к тому, что мощности просто не хватило. Ошибки будут учтены и исправлены, и скоро Франция сделает первый шаг к зелёному углеродно-нейтральному космосу», – заявил главный конструктор ракеты Жан-Анри Кошон.

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