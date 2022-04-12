 

Fox – «Это я сделал!» — в США американца арестовали за расклейку стикеров, обвиняющих Байдена в росте цен

12.04.2022, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В штате Пенсильвания полиция арестовала американца Томаса Ричарда Глазевски за расклеивание по автозаправкам сатирических наклеек с лицом Джо Байдена, обвиняющие его в росте цен на топливо, пишет Fox News. Как отмечает канал, на фоне роста цен на нефть стикеры с подобным посылом стали крайне популярными в США.


AP

На прошлой неделе американцу Томасу Ричарду Глазевски были предъявлены уголовные обвинения после того, как его арестовали в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. Причиной задержания стало то, что мужчина занимался расклеиванием сатирических наклеек с изображением президента США Джо Байдена по бензоколонкам на местной автозаправке, пишет Fox News.

По данным Lancaster Online, Глазевски из городка Мэнор обвинили в мелком преступлении — сопротивлению при аресте. Кроме того, ему также предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, действиях досаждающего характера и злонамеренном причинении вреда.

Судя по видео, которые появились в соцсетях, Глазевски, указывая на наклейки с Байденом, кричал: «Это я сделал! Это я сделал! Вот, что я сделал!»

Согласно обвинительным документам, сотрудники полиции взяли его на стоянке при автозаправке. При этом подозреваемый пострадал «от травм, которые тот нанёс сам себе», из-за чего скорой пришлось доставить его в больницу.

Кроме того, по словам одного свидетеля, Глазевски наносил на наклейки какой-то состав, чтобы их было тяжелее отодрать.

Между тем наклейки, обвиняющие Байдена в стремительном повышении цен на бензин, начали появляться на автозаправках по всем США. При этом пачку из 100 таких наклеек можно приобрести на Amazon за $10 — $13.

По словам Хавьера Эстрада Оваллеса, который продаёт наклейки как онлайн, так и в своём магазине в Эль-Монте, штат Калифорния, спрос на эту категорию товаров за последний месяц вырос с 20 или 30 заказов в день до 80.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Почему выросли цены? – Личное мнение

18.07 / Оппозиция Новосибирска готовится к войне

16.02 / В Крыму отреагировали на план Украины по возвращению полуострова: Хватит устраивать политический цирк

13.01 / Здоровье: Одна небольшая порция алкоголя в день связана с высоким риском фибрилляции предсердий

05.02 / Рабочие будни продолжаются: Кейт Миддлтон выразила благодарность учителям Великобритании

24.08 / Заседание по делу Ефремова перенесли из-за отсутствия адвоката

04.10 / “Архивы”: Светлана Бондарчук показала подписчикам молодых звезд 90-х

07.01 / Певица Asti откровенно рассказала о своих пластических операций

02.06 / Первое свидание – это минное поле: какие вопросы нельзя задавать мужчине

10.09 / От Паулины — подальше! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика