Insider – Буш проигнорировал рекомендации советников не подталкивать Украину и Грузию в НАТО

Президент США Джордж Буш — младший проигнорировал предупреждения главы секции по РФ и Евразии в Национальном совете по разведке Фионы Хилл о том, что Москва может воспринять как провокацию решение американцев поддерживать заявки Украины и Грузии на вступление в НАТО, пишет Insider. Вопреки советам, Буш продолжил «жёсткую дипломатию» в попытках убедить других членов НАТО в том, что присоединение Грузии и Украины к альянсу принесёт пользу, и это в итоге обернулось новыми конфликтами.



AP

Во время встречи с президентом США Джорджем Бушем — младшим и вице-президентом Диком Чейни в феврале 2008 года Фиона Хилл, которая на тот момент возглавляла секцию по РФ и Евразии в Национальном совете по разведке, посоветовала им отказаться от активной поддержки стремления Украины и Грузии вступить в НАТО. Она выразила опасения, что это может спровоцировать негативную реакцию Москвы, которая воспримет такие действия Вашингтона как провокацию, однако Буш не прислушался к её предупреждениям.

Об этом рассказала в недавнем интервью сама Хилл, которая позже также занимала пост советника Белого дома по вопросам нацбезопасности в администрации Дональда Трампа, пишет Insider. Она также сообщила, что её слова вызвали резкую негативную реакцию Чейни, который в ответ обвинил её в том, что она выступает «против свободы и демократии», после чего схватил свои вещи и покинул Овальный кабинет Белого дома, где проходила эта встреча.

И хотя Буш попросил Хилл продолжить обсуждение темы и не обращать внимания на резкую реакцию вице-президента, в итоге он не стал прислушиваться к её предупреждениям. Похоже, президент США надеялся, что сможет убедить других членов НАТО в том, что присоединение Грузии и Украины к альянсу принесёт пользу. «Мне нравится, когда дипломатия жёсткая», — заявил Буш в разговоре с Хилл.

Американский лидер в конечном счёте проигнорировал её совет и публично выступил за включение в альянс обеих бывших советских республик, напоминает Insider. На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Буш заявил, что НАТО нужно приветствовать Грузию и Украину и включить эти страны в план действий по их принятию. Он также заверил, что «новый» Североатлантический альянс, который формируется после завершения холодной войны, не направлен против России: «Холодная война окончена. РФ не наш враг. Мы работаем над новыми отношениями с Россией в сфере безопасности».

Однако планы Буша встретили противодействие со стороны ключевых союзников США по НАТО, констатирует Insider. Кроме того, это вызвало крайне негативную реакцию российского руководства, поскольку Москва давно и предельно ясно заявляла о своём неприятии расширения НАТО на восток. В том же 2008 году Россия пообещала сделать всё возможное, чтобы не допустить присоединения к альянсу Украины и Грузии, а Путин лично посетил саммит НАТО, отмечается в статье.

В конце концов руководство альянса решило тогда не одобрять формально начало процедур по вступлению Украины и Грузии в НАТО, хотя и заявило, что обе страны в итоге станут его членами. Тем не менее и по сей день ни одна из них не является частью альянса, напоминает автор. Комментируя результаты того саммита, Хилл заявила, что это был бы «худший из всех возможных вариантов мира», говорится в статье.

А в августе 2008 года — всего через несколько месяцев после того, как Буш настойчиво настаивал на вступлении двух этих стран в НАТО, — начался военный конфликт между Россией и Грузией, который закончился в считаные дни, пишет Insider. Однако Грузия в результате лишилась около 20% территории, поскольку Абхазия и Южная Осетия решили отсоединиться и до сих пор не признают грузинское руководство.

Кроме того, в 2014 году после смены власти на Украине из её состава вышел Крым, а восточные регионы также отказались признавать новое украинское правительство и начали вооружённое сопротивление. После очередного обострения конфликта в феврале 2022 года РФ начала спецоперацию на территории Украины, объяснив это тем, что сложившаяся там ситуация представляет угрозу в сфере безопасности, говорится в статье.

До этого Кремль регулярно обвинял НАТО в эскалации напряжённости и постоянных попытках расширения на восток, приближаясь к российским границам, пишет Insider. После окончания холодной войны многие страны бывшего «советского блока» стали частью альянса, включая Венгрию, Польшу, Чехию и Румынию, что стало поводом для Путина обвинить НАТО в обмане и нарушении обещаний. Однако западные эксперты оспаривают эти утверждения и в ответ обвиняют российского лидера в стремлении «переписать историю, чтобы оправдать российскую агрессию против соседа, пытающегося укрепить свои связи с Западом», сообщается в статье.

После начала спецоперации Путин заявил, что РФ стремится к «демилитаризации Украины», которой, по его словам, руководят «нацисты». В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уже дал понять, что Киев готов принять «нейтральный статус» — то есть согласиться никогда не вступать в НАТО — в качестве возможной уступки России, однако переговоры сопровождаются взаимными обвинениями и до сих пор не привели к прекращению боевых действий, пишет Insider.

Хотя Украина до сих пор так и не вступила в НАТО, многие члены альянса оказывали ей поддержку, в том числе финансовую помощь, а также организовали поставки оружия и амуниции. Эта поддержка усилилась после обострения конфликта и начала российской спецоперации; НАТО также укрепляет своё военное присутствие в Восточной Европе. В то же время альянс ясно дал понять, что не намерен посылать на Украину войска для борьбы с Россией, и отклонил все призывы Киева создать «бесполётную зону», заключает Insider.