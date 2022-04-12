 

Отходам металлургии нашли применение

12.04.2022, 19:40, Разное
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Ученые из Сибирского федерального университета разработали новую технологию переработки отходов металлургии. Способ позволяет снизить негативное влияние их утилизации, а также получить больше германия и галлия.

Эксперты уже давно изучают один интересный факт. При производстве алюминия образуется углеродный концентрат. В нем есть галлий и германий. Первый металл упрощает обработку других металлов при создании сплава, а второй необходим при разработке сенсоров и датчиков.

Проблема в том, что месторождений германия и галлия не существует, поэтому добывают их искусственным путем. Для этого и предлагают использовать отходы металлургической промышленности.



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