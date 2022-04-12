WSJ: У европейцев мрачное настроение из-за последствий санкций против России

Рост цен на топливо, гигантские счета за коммунальные услуги и подорожание продовольственных продуктов негативно отражается на настроении европейцев поддерживать антироссийские санкции, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, европейцы, в первую очередь, недовольны тем, что экономика стран из-за антироссийских санкций потеряла возможность восстановиться после пандемии. Например, цены на энергоносители в еврозоне в марте выросли на 12,5 % по сравнению с февралем, а годом ранее они были на 44,7 % ниже. Согласно опросам, 82 % немцев, 79 % итальянцев и 78 % испанцев ожидают роста трат своих домохозяйств в ближайший год. При этом, по словам жителей Парижа, топливные расходы стали неуправляемыми, передает РИА «Новости».

Морена Коломби, работающая в косметической компании недалеко от Милана, сообщила WSJ, что ее последний двухмесячный счет за отопление составил 1250 евро (эквивалентно более чем 100 тыс. рублей). За тот же период прошлого года ей приходилось платить 450 евро.

В последние три месяца 2021-го почасовая заработная плата в Евросоюзе была на 1,5 % выше, чем годом ранее, а средний уровень инфляции составил 4,7% – все это привело к падению реальной заработной платы на 3,1 %. В связи с этим авторы статьи задаются вопросом: насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки из-за затяжной конфронтации с Россией.

Как пишет издание, экономические трудности создают для Европы риск уйти «вправо», что подтверждают промежуточные результаты французской президентской гонки и рост популярности правых в Италии. «Во Франции кампания Ле Пен была сосредоточена на экономических последствиях растущей инфляции. Она проводила митинги в небольших сельских городках, обещая снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и дать предприятиям стимулы для повышения заработной платы. <…> Маттео Сальвини, лидер итальянской антимигрантской партии «Лига», также сосредоточился на налогах и экономике», – отмечается в материале.

Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о бесполезности санкций против России.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит нефтяное эмбарго Европе, а также разбирала, кто победит во втором туре выборов во Франции, который станет классической схваткой телевизора с холодильником.

—