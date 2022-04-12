 

В РФ решили продлить срок действия заканчивающихся водительских удостоверений

12.04.2022, 18:47, Новости дня
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Действие российских водительских удостоверений, срок которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлят на три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По словам Мишустина, одно из подписанных им постановлений «направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан».

«Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений – тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», – цитирует ТАСС Мишустина.

Мера коснется документов, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, – это порядка 5 млн водительских удостоверений. Они будут продлены автоматически, уточнили в кабмине.

«Постановление расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления. Помимо водительских удостоверений оно распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций», – пояснили в правительстве.

Кроме того, постановление дополняет перечень разрешений, сроки действия которых продлеваются автоматически на 12 месяцев. В их числе отдельные санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной регистрации племенных стад. Как поясняют в кабмине, «решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации».

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