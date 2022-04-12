 

Институт уполномоченных по правам ребенка призвал YouTube к соблюдению законов России

12.04.2022, 18:46, Новости дня
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В последнее время участились тревожные сигналы о том, что на YouTube после просмотра детского контента запускаются ролики, содержащие информацию, способную нанести вред неокрепшей психике ребенка, сообщили в пресс-службе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что знакомство ребенка с миром современных технологий начинается в самом раннем возрасте. Порой родители, занимаясь домашними делами, включают детям мультики или детские передачи на YouTube.

«Это говорит о высокой степени доверия этому ресурсу, об уверенности в честности и ответственности онлайн-платформы за контент, рассчитанный на детский возраст», – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что попытки манипулировать сознанием самых маленьких граждан, недопустимы.

«Институт Уполномоченных по правам детей выступает против действий, которые идут вразрез с принципами уважительного отношения к личности ребенка, к его правам и интересам. Призываем руководство видеохостинга YouTube к неукоснительному соблюдению действующего законодательства нашего государства и соблюдению прав наших детей», – говорится в обращении правозащитников.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк предложил запретить минимум на десять лет доступ к видеохостингу YouTube на территории России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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