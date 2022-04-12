Мадс Миккельсен о скандале вокруг Джоан Роулинг и замене Джонни Деппа в “Фантастических тварях”

Датский актер Мадс Миккельсен, известный по роли в фильме “Еще по одной” и пришедший на замену Джонни Деппу в “Фантастических тварях”, в свежем интервью британскому журналу GQ Hype прокомментировал не только эту нашумевшую “перестановку”, но и трансфобный скандал вокруг Джоан Роулинг. Также актер резко высказался относительно системы Станиславского. Напомним, в конце марта Мадс вместе с коллегами представил в Лондоне третью часть франшизы “Фантастические твари: Тайны Дамблдора”.

HELLO.RU собрал самые яркие цитаты из интервью.

О скандале с Джоан Роулинг:

Люди говорят обо всем этом как-то небрежно, мол, “вот же позор, правда?” И каждый раз, когда пытаешься спросить кого-то о случившемся, то не можешь понять, что она вообще сказала. Но раз уж реакция такая сильная, то нам стоит быть очень осторожными и всегда знать, о чем говорим.

У меня есть привычка не комментировать вещи, о которых я ничего не знаю, и я действительно думаю, что это устроит весь мир… Не знаю, какое тут может быть решение. Хорошим началом было бы отказаться от риторики ненависти по отношению к женщинам или к транс-персонам. Но надо быть честными. И мне кажется, что когда вы превращаете науку в идеологию, а политику — в науку, то перестаете говорить честно. Становится только труднее разобраться, кто на чьей стороне, а уж это редко ведет к чему-то хорошему. Такое ощущение, будто все хотят, чтобы вокруг нас были сплошные “либо-либо”… Но если эта вот пропасть, этот разрыв станет слишком большим, то мы вообще прекратим разговаривать.

Миккельсен также признался, что не читал посты Роулинг, поскольку не ведет социальные сети. Он не испытывает никакого интереса к интернет-общению и предпочитает взаимодействовать с людьми вживую.

Об исполнении роли Грин-де-Вальда вместо Джонни Деппа:

Очевидно, возникла ситуация, которую нужно было решить за одну ночь… Они просто запаниковали.

Скопировать его (Джонни Деппа) было бы творческим самоубийством… Мы должны были сделать это по-своему.

Ранее Мадс уже высказывался о работе над образом Грин-де-Вальда и тогда тоже утверждал, что не хотел копировать манеру Деппа, а создать свою интерпретацию злого волшебника.

О системе Станиславского, которая предполагает “проживание” своего персонажа:

Это чушь собачья. […] Даже в своей подготовке можно дойти до полного безумия. А что, если фильм — говно? Чего ты тогда достиг, в твоем понимании? Мне что, надо восхищаться тому, что ты не выходил из образа? Да тебе в него и входить не надо было! А как ты будешь готовиться к роли серийного убийцы? Будешь два года это дело изучать?