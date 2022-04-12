 

Мистер и миссис Бекхэм-Пельтц: первые фото свадьбы Бруклина и Николы

12.04.2022, 18:28, Разное
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Спустя почти два года после объявления о помолвке старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 23-летний Бруклин, связал себя узами брака со своей возлюбленной – дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельца 27-летней Николой. 

Свадьба прошла в эти выходные в роскошном в поместье Монсоррель в Памл-Бич, принадлежащем отцу невесты, которое оценивается в 103 миллиона долларов. Если вчера утром мировая пресса делилась скудными фотоотчетами папарацци, то сегодня появились первые официальные фотографии, которыми поделились сами счастливые молодожены. 

Начинающий шеф Бруклин опубликовал фото со своей молодой женой в потрясающем платье от Valentino, сшитом на заказ, и подписал, намекнув на двойную фамилию у обоих: 

Мистер и миссис Пельтц-Бекхэм.

Свадебным фотографом стал Герман Ларкин, а съемка появится в новом выпуске Vogue. Первые кадры из эксклюзивной съемки смотрите в нашем Telegram-канале.

Западные СМИ оценили свадебные торжества на сумму 3,5 миллиона долларов. Известно, что свадебный наряд для невесты создавали при личном участии креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Прежде чем платье было готово, невеста дважды ездила в Рим на примерки и еще дважды ходила на примерку в Америке. 

Отметим, что вместо подарков отец Николы – Нельсон – попросил сделать благотворительные пожертвования. Однако Дэвид и Виктория от дара новобрачным не удержались и подарили им голубой винтажный Jaguar XK140, который стоит примерно 500 тысяч долларов. Как он выглядит, смотрите по этой ссылке.



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