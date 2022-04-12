Выпущен смартфон Moto G52 с 90-Гц дисплеем и процессором Snapdragon 680 за €250

Новый смартфон Moto G52 официально представлен известной компанией Motorola.

На данный момент сообщается, что новая модель поступит в продажу на европейском рынке от 250 евро. Вместе с тем модель из коробки поддерживает актуальную платформу Android 12. Кроем того, новый аппарат получил качественный экран с диагональю 6,6 дюймов с частотой обновления кадров 90 Гц. Также на лицевой части расположена селфи-камера с датчиком 8 мегапикселей.

С тыльной стороны гаджета установлена камера с главным датчиком 50 мегапикселей. Высокую производительность нового девайса обеспечит топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 680 с 4/6 гигабайтами ОЗУ и до 128 гигабайт оперативной памяти. Аппарат имеет усиленную батарею объемом 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.