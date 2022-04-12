 

Выпущен смартфон Moto G52 с 90-Гц дисплеем и процессором Snapdragon 680 за €250

12.04.2022, 18:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый смартфон Moto G52 официально представлен известной компанией Motorola.

На данный момент сообщается, что новая модель поступит в продажу на европейском рынке от 250 евро. Вместе с тем модель из коробки поддерживает актуальную платформу Android 12. Кроем того, новый аппарат получил качественный экран с диагональю 6,6 дюймов с частотой обновления кадров 90 Гц. Также на лицевой части расположена селфи-камера с датчиком 8 мегапикселей.

С тыльной стороны гаджета установлена камера с главным датчиком 50 мегапикселей. Высокую производительность нового девайса обеспечит топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 680 с 4/6 гигабайтами ОЗУ и до 128 гигабайт оперативной памяти. Аппарат имеет усиленную батарею объемом 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Александр Молочников о романе с Екатериной Варнавой: “Какие-то вещи раздражали”

09.02 / Жена звезды “Великолепного века” Халита Эргенча трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

29.11 / Мнение: Мама Тёмы ЖЖОТ напалмом

13.10 / Доминик Уэст с женой дали первый комментарий после публикации его романтичных фото с Лили Джеймс

15.08 / Мнение: Свободный мир поддерживает вас

24.11 / В Кремле назвали попыткой силового решения украинские провокации в Донбассе

26.02 / Задумавшему снимать “Берегись автомобиля” Рязанову пришлось “соблазнять” Смоктуновского на даче

16.11 / Перенесшая COVID-19 Дарья Донцова изменилась до неузнаваемости и осознала свои грехи

05.12 / Платье с вырезом, туфли на шпильке и свитер с лампочками: что не стоит надевать на новогодний корпоратив и как выбрать правильный образ

19.10 / “Каждое утро”: Ксения Собчак похвасталась цветами и сравнила себя с Примадонной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика