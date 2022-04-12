 

Мнение: Утраченный интерес

12.04.2022, 18:01, Разное
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О чем писал еще на прошлой неделе.
Война вошла в фазу рутинизации и к просто боевым действиям большинство уже привыкло, как к части обновленной нормальности.
Поэтому собственно и требуются различные кровавые провокации или же постановки с химическим оружием, чтобы не допускать дальнейшего ухода войны на задний план мейнстримовых медиа. Но даже в этом случае интерес будет подогреваться скачкообразно, с быстрыми взлетами и не менее быстрыми угасаниями интереса к очередной войне, где кто-то воюет и кого-то бомбят. Как это уже происходило в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане.

Источник: Colonel Cassad



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