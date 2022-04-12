Реалии войны в Украине

Одна из самых крупных больниц в восточной Украине, оказывавшая специализированную медицинскую помощь десяткам тысяч человек, настолько повреждена в результате обстрелов, что вынуждена остановить работу.

Еще до российского вторжения 24 февраля 2022 года – с начала конфликта на востоке Украины – здесь оказывали помощь внутренним переселенцам и украинским военнослужащим, получившим ранения. Сегодня в зоне активных боевых действий находится примерно 300 медицинских учреждений Украины.

– Больница имела ключевое значение для всего региона, потому что там было отделение реанимации и все необходимое оборудование для оказания помощи гражданскому населению, а также отделения хирургии и скорой медицинской помощи, требующиеся для лечения пострадавших в ходе конфликта, – рассказывает Виктор, главврач больницы.

В 2019 году ВОЗ установила там кислородный генератор, чтобы не допустить сбоев в оказании жизненно важной помощи пациентам, а также безвозмездно передала клинике оборудование для мойки и стерилизации медицинского инструментария.

Начало российского вторжения

Андрей, один из медицинских работников больницы, вспоминает ужасные дни после 24 февраля:

– Интенсивные артиллерийские обстрелы и атаки на город начались на следующий день (25 февраля) и продолжались 10 дней. Практически сразу в нашу больницу стало поступать большое число раненых. Нам пришлось обустроить бомбоубежище в подвале больницы, чтобы защитить сотни гражданских лиц, искавших укрытия. Большинство пациентов и медицинских работников были эвакуированы из больницы лишь тогда, когда ситуация ухудшилась настолько, что мы больше не могли оказывать медицинскую помощь.

После полутора недель бомбардировок больница прекратила свою работу. Более того, она была настолько серьезно повреждена, что возобновить предоставление услуг было просто невозможно, сообщают из Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ вновь напоминают о том, что нападения на медицинские учреждения, работников, грузы, транспортные средства и пациентов являются серьезным нарушением международного права. Такие атаки не только подвергают опасности жизнь людей, но и лишают их возможности получать столь необходимую помощь, подрывая работу системы здравоохранения Украины, которая и без того функционирует на пределе своих возможностей.

108 нападений на медучреждения Украины

Между тем, по данным на 11 апреля в ВОЗ зафиксировали 108 нападений на учреждения и работников здравоохранения в Украине, в результате которых погибли 72 человека и 51 получил ранения. Сегодня в зоне активных боевых действий находится примерно 300 медицинских учреждений Украины, еще около тысячи – «в населенных пунктах, где сменились контролирующие их власти». Об этом заявил представитель ВОЗ Бану Бхатнагар, выступивший во вторник на брифинге в Женеве из Львова.

Война подрывает работу системы здравоохранения Украины, а наплыв беженцев создает дополнительное бремя для медицинских учреждений соседних с ней стран. В ВОЗ дали старт кампании по сбору средств для поддержания систем здравоохранения в Украине и странах, принимающих украинских беженцев. Каждый может помочь.

– Мы возмущены тем, что продолжаются нападения на работников и учреждения здравоохранения. Такие нападения – это нарушение международного гуманитарного права, – заявил в ходе недавней пресс-конференции Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гейбрейесус. – Мир – это единственно возможный путь. Я вновь призываю Российскую Федерацию прекратить войну.

– Меня поразили стойкость и мужество медицинских работников Украины, – отметил Европейский региональный директор ВОЗ д-р Ханс Клюге во время недавнего визита во Львов. – ВОЗ работает над тем, чтобы линии снабжения оставались открытыми, а города и поселки по всей стране могли получать жизненно важные лекарства и медицинские принадлежности. Продолжающиеся нападения на учреждения и работников здравоохранения делают эту работу еще более сложной.