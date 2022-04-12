Запад мог нанести удар по России, если бы она опоздала со спецоперацией, заявил Лукашенко
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Если бы РФ начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар», сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.
«Если бы только с военной операцией РФ хоть чуть-чуть запоздала, то по территории РФ готовились нанести, как они считали, «сокрушительный удар» по соседним областям», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, РФ вынуждена была пойти на такой шаг.
Лукашенко отметил, что настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и РФ с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени.
В феврале в Госдуме заявили, что президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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