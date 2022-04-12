Запад мог нанести удар по России, если бы она опоздала со спецоперацией, заявил Лукашенко

Если бы РФ начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар», сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

«Если бы только с военной операцией РФ хоть чуть-чуть запоздала, то по территории РФ готовились нанести, как они считали, «сокрушительный удар» по соседним областям», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, РФ вынуждена была пойти на такой шаг.

Лукашенко отметил, что настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и РФ с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени.

В феврале в Госдуме заявили, что президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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