 

Запад мог нанести удар по России, если бы она опоздала со спецоперацией, заявил Лукашенко

12.04.2022, 17:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Если бы РФ начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар», сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

«Если бы только с военной операцией РФ хоть чуть-чуть запоздала, то по территории РФ готовились нанести, как они считали, «сокрушительный удар» по соседним областям», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, РФ вынуждена была пойти на такой шаг.

Лукашенко отметил, что настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и РФ с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени.

В феврале в Госдуме заявили, что президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Владелец суббренда Xiaomi выпустил доступный и качественный видеорегистратор

13.11 / Космический турист, побывавший в космосе на корабле Blue Origin, погиб в авиакатастрофе

23.07 / Астроном: Пролетающую мимо Земли раз в 7 тыс. лет комету лучше всего наблюдать этой ночью

29.01 / В НАТО назвали условие размещения больших сил у границ России

30.11 / “Какие красивые ножки, я их уже люблю”. Дорофеева засветила фигуру в облегающем платье

19.07 / Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном

14.12 / Экземпляр Mercedes-Benz CLK63 AMG Black Series выставили на продажу

16.08 / Hyundai Creta нового поколения получил спецверсию Smart на рынке России

21.08 / VOAэкспресс 20 августа 2020

26.03 / Два дома пострадали в результате обстрела города Ровеньки украинской «Точкой-У»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика