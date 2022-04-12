 

Росмолодежь обновила линейку своих форумов для расширения возможностей в выборе профессии

12.04.2022, 17:25, Новости дня
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) провело презентацию обновленной линейки форумов – экосистемы, где каждая площадка усиливает другую и помогает в профориентации молодежи.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко рассказал о плюсах участия в форумах Росмолодежи. «Форумы дают возможность самим выбирать, чем вы хотите заняться. Очень важно, что участники являются соавторами – программа 19 форумов составлена с учетом ваших пожеланий. Вы можете выбрать журналистику, предпринимательство, экологию, управление и политику – все, что хотите. Если по итогу вы скажете, что 19 (форумов) – мало, значит, их будет больше. Это возможность выбрать свой путь в жизни, повысить квалификацию, найти себе интересного работодателя, партнера, наставника, стажировку», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кириенко также анонсировал новый проект «Атлас компетенций». Участники форумов смогут выбрать компетенцию, в которой хотят совершенствоваться.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева отметила, что «форумы – это не просто события, не момент проведения мероприятий. Это полноценные экосистемы, непрерывная среда развития».

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин анонсировал участие олимпийцев и паралимпийцев в форумах: они будут проводить мастер-классы и зарядки. На протяжении всего форумного маршрута планируется развернуть передвижной музей истории советского и российского спорта, в частности, студенческого.

На мероприятии анонсировали новую площадку в линейке форумов Росмолодежи – «Шум» для специалистов медиаиндустрии, который будет проходить в Калининграде. В нем смогут принять участие PR-специалисты, контент-мейкеры, представители студенческих и молодежных СМИ, блогеры.

Также в первой половине октября в Санкт-Петербурге впервые состоится Форум социального призвания. Заместитель министра труда и социальной защиты.

Ежегодно участниками форумов становятся молодые люди от 18 до 35 лет из числа лидеров молодежных проектов, студенческих сообществ, руководителей некоммерческих организаций, молодых специалистов. Мероприятия форумов охватывают более 1 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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