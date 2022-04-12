В результате стрельбы на станции метро в Нью-Йорке пострадали 13 человек
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Число пострадавших в результате стрельбы во вторник на станции метро в Бруклине в американском городе Нью-Йорк возросло с 5 до 13 человек, по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии, сообщил корреспондент телеканала CNN.
«К сожалению, число пострадавших возросло до 13. Мы знаем, что по меньшей мере один человек в критическом состоянии», – сказал корреспондент в прямом эфире, передает ТАСС.
Он добавил, что полиция ведет поиск подозреваемого. «Полиция сообщает, что это мужчина, на нем, вероятно, был противогаз», – указал корреспондент.
Полиция города также сообщила, что «никаких активных взрывных устройств» не обнаружено.
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