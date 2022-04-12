Мнение: Уровень импортозамещения, бум российской косметики и отечественная инсулиновая помпа

1. В правительстве подсчитали, что уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет от 80 до 100%. Есть менее важные отрасли, которым уделяли меньше внимания, чем стратегическим отраслям. Но и там, полагаю, в большинстве случаев дела обстоят довольно неплохо — в том числе по той причине, что они в массе своей низкотехнологичны, особых ноу-хау там у Запада нет.

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/eto-to-o-chem-ia-vam-tverdil-vse-eti-gody-624df7031d2a3b1116a88b42

Прошедший месяц показал главное: экономика России отлично держится под напором беспрецедентных санкций Империи Лжи. Следовательно, импортозамещение сработало.

2. Уже несколько лет в России продолжается бурный рост фармацевтической отрасли. И действительно, надеяться на порядочность наших западных партнёров было бы просто глупо — они могут прервать поставки лекарств в любой момент. Или официально, в виде «санкций», или по сути, как они делали это во время уничтожения Югославии.

Кстати, штришок к моральному облику американцев. В апреле 2011 года натовские мясники разбомбили дом, в котором жили внуки Муаммара Каддафи, во время детского праздника. Маленькие дети и их родители погибли. Сам Муаммар Каддафи не пострадал — он не пришёл на праздник, чтобы не подвергать родных опасности.

В общем, вот кто сейчас ведёт против нас войну. Повторюсь, надеться на стабильные поставки лекарств из США и Европы было наивно — ничего похожего на гуманизм и правила честной игры у западных политических элит нет даже в зародыше. Хорошо, что импортозамещение лекарств началось, причём несколько лет назад.

А теперь нечто похожее ожидается и в сфере косметики. В силу специфики рынка, покупатели выбирали косметику главным образом по бренду — чем больше и западнее, тем лучше. Но западные бренды решили сами уйти от нас, хлопнув дверью. Освободившееся пространство заполнит российский бизнес:

https://lenta.ru/news/2022/04/10/kosmetika/

В России производство косметики и парфюмерии за три года может увеличиться в несколько раз. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, его высказывание опубликовано на сайте Минпромторга.

По его словам, «окно возможностей» открыто для того, чтобы производство показало дву- или даже трехкратное увеличение объемов производства. В таком случае в магазины поступит объем продукции на 1 триллион рублей. Сейчас же участникам рынка предстоит сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с отечественными поставщиками.

Также в России весьма популярны корейская и китайская косметика. Против китайцев я ничего не имею, это наши друзья и союзники. Про южных корейцев такого сказать, к сожалению, нельзя. Может, они и хотели бы честно сотрудничать с Россией, но вот разрешат ли им американцы — большой вопрос.

3. Теперь об отечественной медтехнике:

https://newsorel.ru/fn_913880.html

Болховский завод полупроводниковых приборов планирует выпустить пробную партию инсулиновой помпы «БЭТА», сообщает обладминистрация.

Отечественный аналог помпы для непрерывного подкожного введения инсулина создали за полтора года. Разработчик – АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» – вложил в этот проект около 5 млн рублей.

Первая отечественная инсулиновая помпа «БЭТА» в сравнении с зарубежными аналогами имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

«Она легче, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика. Мы сделали ее универсальной: не только для инсулиновых инъекций, но и для введения любых препаратов, когда требуется точность микродозы, к примеру, в косметологии, – пояснил один из авторов инсулиновой помпы Юрий Дюжий. – По отношению к зарубежным аналогам ее балюс (дозировка инсулина) самый маленький, что позволяет впрыскивать более точную дозу для конкретного человека, в том числе и для детей. Существенно и ценовое преимущество».