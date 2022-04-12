«Коррупция межгалактического масштаба»: ФБК* опубликовал фильм-расследование о дворце Гагарина в Сочи

В честь 61-летия полёта Юрия Гагарина в космос экстремистская организация Фонд борьбы с коррупцией выпустила двухчасовой фильм-расследование о роскошном дворце в пригороде Сочи. Создатели фильма утверждают, что им владел космонавт Юрий Гагарин, оказавшийся самым большим коррупционером Солнечной системы.

Фильм начинается с биографической справки о жизни Гагарина, которую приводит Христо Грозев (иноагент). Расследователь особо отмечает, что после возвращения на Землю Гагарину было присвоено звание майора. Именно это звание в 2006-2009 годах носил печально известный полковник Захарченко, а в 1984-85 годах в этом звании находился Владимир Путин. Отметив эту особенность, Грозев переходит к показу 2D-реконструкций роскошных интерьеров дворца. К сожалению, увидеть само здание нам не удастся: в 1989 году оно было уничтожено мощнейшим цунами, после чего руины пожрала плесень.

По мнению борца с коррупцией, роскошества в нём превосходят все разумные пределы: в каждой комнате стоит шведская стенка и чехословацкий холодильник, на каждой стене – по ковру, а приусадебная территория площадью 170 соток засажена дефицитной в то время морковью и картофелем.

В качестве доказательства того, что владельцем дворца являлся именно Юрий Гагарин, Грозев привёл траекторию полёта первого советского космонавта по околоземной орбите. Космический корабль Гагарина пролетел точно над территорией дворца спустя 11 минут после старта, а в 2012 году там же пролетала на самолёте, следовавшем по маршруту Москва-Иерусалим, внучка космонавта Полина Гагарина.

Именно она, по мнению ФБК, и является владелицей дворца в настоящее время. Сама певица эту информацию комментировать отказалась, назвав расследователей по телефону «идиотами, звонящими в 4 утра», чем косвенно подтвердила свою причастность к коррупционным схемам так называемого «первого советского космонавта».

За первые сутки фильм набрал 400 миллионов просмотров на YouTube.

*экстремистская организация-иноагент

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