 

Принимающий душ опоссум произвел фурор: Настоящая милота!

12.04.2022, 17:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из пользователей Сети выбрал себе опоссума в качестве домашнего животного. Момент принятия питомцем душа мужчина решил запечатлеть на видео. Ролик получился таким милым, что пользователь тут же разместил его в Интернете.

На видео мужчина держит в руке маленького зверька, размер которого с трудом превышает ладонь взрослого человека. Зажав опоссума в кулаке, человек подставил его под кран, который для малыша все равно что настоящий душ. Судя по видео, очаровательный зверек очень благосклонно относится к подобным процедурам и с удовольствием подставляет под мощную струю головку, брюшко и даже крошечные лапки.

Ролик с принимающим душ опоссумом быстро распространился по Сети, а его умилительный герой произвел фурор.

“Настоящая милота!” – единогласно решили пользователи.

Напомним, что опоссумы относятся к семейству млекопитающих инфракласса сумчатых и являются одними из самых древних животных на планете. Чаще всего опоссумы обитают в лесах, пустынях и полупустынях, но кто-то даже готов держать этих милых зверей у себя дома.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о другом забавном видео, на котором милый рыжий кот успокаивает свою подружку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет

06.10 / Мнение: ОЗХО нашло “Новичок” у Навального

27.08 / Мнение: Дежа вю

26.06 / Мнение: Есть имя, фамилия, отчество…

02.12 / Мнение: Черный маркетинг

20.07 / Удивительный Афон

03.01 / Мнение: Разобрали на органы – полезная смерть!

21.05 / Как вернуть блеск и красивый вид изделиям из нержавейки. Нужен спирт, сода и мягкое полотенце: следуем инструкции

09.08 / Юлия Савичева призналась, что верит в предчувствие и вещие сны

12.01 / Москва продолжит обновлять общественный транспорт в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика