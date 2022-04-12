В московских школах откроют аэрокосмические классы с сентября

С нового учебного года в столичных школах откроются аэрокосмические классы, рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, деятельность будет вестись в рамках проекта “Инженерный класс в московской школе”. Соответствующее соглашение заключили департамент образования и науки города и госкорпорация “Роскосмос”.

Ракова отметила, что профессиональные классы являются одним из ключевых направлений развития московского образования, ведь о профессиональном будущем задумываются многие школьники. Благодаря таким проектам у учащихся общеобразовательных учреждений появляется возможность заранее познакомиться со специальностью и получить определенные навыки.

В аэрокосмическом классе дети будут на углубленном уровне изучать математику, физику и информатику, проходить практико-ориентированные курсы по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации, механике космического полета, применению одноплатных компьютеров в космической мехатронике.

“Одна из важнейших задач сегодня — воспитание молодого поколения будущих ученых, инженеров, специалистов и космонавтов, которые придут в отрасль и будут работать над повышением ее научно-исследовательского потенциала, внедрением современных технологий и созданием нового поколения ракетно-космической техники”, – сказал глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин.

К слову, на данный момент в московских школах есть предпрофессиональные медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, предпринимательские, медиа– и ИТ-классы, в которых обучаются в общей сложности свыше 50 тысяч детей.