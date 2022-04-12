 

Тина Кунаки отметила 25-летие с Венсаном Касселем и его дочерью Девой

12.04.2022, 17:05, Разное
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В прошедшие выходные Тина Кунаки отпраздновала свой 25-й день рождения. В сам день рождения, то есть 5 апреля, ее супруг Венсан Кассель опубликовал в своем блоге нежное поздравление с кучей совместных романтических фото, а спустя несколько дней Венсан стал главным гостем праздничной вечеринки. Также на торжестве, которое прошло в одном из парижских ресторанов, были близкие друзья Тины и ее падчерица – 17-летняя Дева Кассель, дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи.

Между девушками, разница в возрасте у которых составляет всего восемь лет, установились прекрасные отношения. В очередной раз это подтвердили фото и видео, опубликованные в социальных сетях. Тина и Дева весь вечер сидели рядом друг с другом, а позже Дева выложила совместный кадр, подписав его по-французски:

Я люблю тебя.

Тина не осталась в долгу и после поделилась кадром с букетом цветов – он стоял на столике, на котором рядом лежал глянцевый журнал с Девой на обложке.

Для торжества в честь своего юбилея Тина выбрала два наряда. Первый – ярко-розовые легинсы и бельевой топ с высокими перчатками, в нем модель танцевала на танцполе. А уже в конце вечера, когда пришло время задувать свечи на торте, именинница была уже в изумрудном облегающем платье Alexandre Vauthier, усыпанном кристаллами.

Напомним, что Тина и Венсан поженились в 2018 году, а уже в 2019-м у них родилась дочь, которую назвали Амазони. При этом актер старается поддерживать близкие отношения с детьми от первого брака, он не раз вместе с Моникой Беллуччи сопровождал Деву на съемках и модных показах. Помимо Девы, у него и Моники есть еще одна дочь – Леони.

Первый официальный выход в свет Касселя и Кунаки состоялся в ноябре 2016 года на вечеринке Victoria’s Secret. А весной 2017-го они побывали на юбилейном, 70-м кинофестивале в Каннах. Кстати, там же присутствовала и Моника, которая вела церемонию.

Тина – частый гость модных мероприятий, а вот Венсан – домосед. Последний раз, когда они вместе выходили в свет, был в начале марта: тогда супруги посетили показ Miu Miu, закрывающий Неделю моды в Париже.



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