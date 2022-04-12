Мнение: Независимость и обособленность

Чем независимость отличается от обособленности?

Давайте на примере “девушек-плюсов” этот вопрос разберем.

А то идея “девушки-плюс” оказалась заразной и на всех уровнях сейчас идут разговоры о том, что обособленность ведет к независимости и силе.

Не ведет.

Сцилла (обособленность) не добрей Харибды (зависимости), обе они – адские твари.

Более того, их вражда людям мерещится, на самом деле они – подруги.

Зависимость, и в форме аддикции (болезненной потребности), и в форме паразитизма (ресурсной ущербности), происходит из-за недостатка или отсутствия собственных опор.

Иногда эти опоры утрачиваются по мере погружения в зависимость, но и сразу их было мало.

Обособленность, и в форме фрустрации (потери мотивации), и в форме дезинтеграции (потери связей), происходит из-за недостатка или отсутствия результатов сотрудничества.

Иногда эти результаты исчезают по мере погружения в обособленность, но и сразу их было мало.

Обратите внимание, насколько зависимость и обособленность связаны.

Чем меньше у вас собственных опор, тем меньше вы интересны другим для сотрудничества.

И наоборот.

Чем менее вы интересны для сотрудничества, тем меньше у вас своих опор.

Почему у многих “девушек-плюсов” возникает иллюзия, что обособленность (плюс) сделает их независимыми и сильными?

Им кажется, что их зависимость возникает из-за того, что они заинтересованы в сотрудничестве.

А вот они отвернутся, обособятся и станут сильными и независимыми.

Сколько раз вы читали в письмах, как “никому не нужная” подменяется “сильная и независимая”?

То же самое происходит на уровне коллективов.

Представим, что у нас есть такая девушка, пока еще не девушка-плюс, а наоборот, в активном поиске.

Слишком активный поиск такой девушки означает, что у нее есть нереализованная потребность в мужчине, что она очень нуждается в мужчине (зависит) и поэтому активно его ищет. Активно и безуспешно.

В самом по себе поиске нет ничего плохого, но если интенсивный поиск не дает никакого результата, наша девушка должна изменить параметры поиска, чтобы не вылететь в энергетическую трубу.

Она может снизить планку притязаний или снизить интенсивность поиска.

И вот здесь может появиться “девушка-плюс”, наша обособленка.

Она решает, что снижать планку притязаний нельзя, это будет значить унижение.

Поэтому она должны снизить интенсивность поиска, разочаровавшись в его целях.

Этот прием нам хорошо известен и называется он ЗВ (зеленый виноград).

Где у девушки системная ошибка?

Ошибка может быть там, где снижение планки притязаний девушка восприняла как унижение.

Но это далеко не главная ошибка, а часто совсем не ошибка.

Бывает, что планка притязаний и так достаточно низка и снижать ее некуда, бывает, что есть куда, но снижение планки ничего не даст.

Это бывает, когда девушке нечего предложить и ничего предлагать не хочется.

Поиск только тогда бывает успешным, когда те, кого вы ищете, не разбегаются от вас, а сбегаются к вам.

Это бывает, когда вам есть, что предложить потенциальным партнерам.

У вас – большой выбор, когда ваши предложения шире запросов.

И наоборот, выбора у вас нет, когда запросы ваши – шире предложений.

Тогда вам приходится снижать планку запросов, чтобы сравнять их с предложениями.

Но нельзя снизить цену ниже себестоимости, верно?

И теперь представьте себе жадную и ленивую девушку.

У нее ничего почти нет, а тем, что есть, жаба душит делиться.

Она не привыкла заботиться даже о себе: ее имидж сер, жизнь скучна, быт убог, энергии мало, идей, как сделать все лучше, у нее нет.

Ей нечем делиться, да еще и жаль “тратить силы”, “вкладываться”, “обслуживать”, “стараться”.

То есть она ничего не может потенциальному партнеру предложить.

Конечно, даже скромная планка ее запросов будет завышена. Ведь взамен она ничего не может и не хочет давать.

Как бы она ни развивала активный поиск, он не будет приносить успеха.

Он будет выглядеть агрессивным: от нее будут убегать, она преследовать.

Несомненно, вскоре ей придет в голову мысль, что “хватит унижаться”, “надо избавиться от зависимости”, “общество навязывает”, “никто не нужен”.

Ей покажется, что обособление сделает ее сильной и независимой.

Но хрен редьки не слаще. Кружить вокруг мужчин с щипцами и доильным аппаратом или стоять обособленно в зеленом венке и белом пальто – это шататься между Харибдой и Сциллой.

Выход – совсем в другой стороне, в той стороне, где нет обособления, но есть независимость.

Это сторона называется “интеграция”.

Социальная интеграция – это создание плодотворных социальных связей.

Плодотворные связи иногда называют взаимозависимостью, но это некорректно.

Когда ваши связи плодотворны, зависимости у вас нет.

Во-первых, ваши актуальные партнеры заинтересованы в сотрудничестве не меньше вас и потенциальных партнеров тоже много.

Во-вторых, если связи действительно плодотворны, вы имеете хороший доход, а это – запас автономии.

Запас автономии – это то, что обеспечит вам состоятельность, даже если вы вдруг окажетесь обособленны по какой-то причине.

То есть с одной стороны вы не можете оказаться обособлены, потому что все хотят с вами сотрудничать. А с другой стороны, если это вдруг случится, вы сможете обеспечить себя.

Вот это – сильная позиция.

Очень вредно, очень глупо и очень опасно думать, что для запаса автономии нужна обособленность.

Нет.

Нужна полноценная интеграция, нужны плодотворные связи.

Только с помощью обмена и сотрудничества можно получить тот полезный избыток, тот запас средств, который способен поддержать автономию и в случае утраты связей. Это подушка безопасности – на случай аварии. Это то, что позволяет вам сохранять уверенность в себе.

Давайте возьмем пример “девушки-плюса” и попробуем расписать, что ей нужно, чтобы стать привлекательной для сотрудничества, чтобы желающих общаться с ней, дружить и создать с ней пару стало куда больше, чтобы она могла себе позволить не опускать планку запросов, а поднимать ее, чтобы ей не приходила в голову никакая обособленность и чтобы можно было выкинуть из сундука и плюс животворящий, и зеленый виноград, и белое пальто?