 

Мнение: Путин о целях и сроках операции на Украине

12.04.2022, 16:35, Разное
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Из сегодняшних заявлений Путина на тему СВО на Украине.

1. Операция развивается в соответствии с планом.
2. Сроки операции определяются интенсивностью боевых действий и стремлением минимизировать собственные потери.
3. Переговоры с Украиной зашли в тупик, как как Украина нарушила договоренности заключенные в Стамбуле.
4. Решение начать операцию было правильным и своевременным, а сам конфликт неизбежным – России не оставили выбора.
5. Санкционный блицкриг против России провалился, но закрываться Россия не планирует, а закрыть ее не получится.
6. СССР находясь в санкционной изоляции достигал больших успехов в космической программе. Россия также сможет идти по этому пути.
7. США планируют воевать на Украине до последнего украинца. Украина является средством достижения целей для Запада.
8. Провокация в Буче это такой же фейк, как и постановочные химические атаки в Сирии.
9. Россия в предыдущие десятилетия подсела на западные технологии, а сейчас столкнулась с последствиями.
10.Россия, Белоруссия и Украина – триединый народ, часть которого сейчас пытается использовать Запад в своих интересах.

Ждем начало 2-й фазы операции на Украине, которую ранее анонсировал Шойгу.

Источник: Colonel Cassad



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