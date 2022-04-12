Мнение: Путин о целях и сроках операции на Украине

Из сегодняшних заявлений Путина на тему СВО на Украине.

1. Операция развивается в соответствии с планом.

2. Сроки операции определяются интенсивностью боевых действий и стремлением минимизировать собственные потери.

3. Переговоры с Украиной зашли в тупик, как как Украина нарушила договоренности заключенные в Стамбуле.

4. Решение начать операцию было правильным и своевременным, а сам конфликт неизбежным – России не оставили выбора.

5. Санкционный блицкриг против России провалился, но закрываться Россия не планирует, а закрыть ее не получится.

6. СССР находясь в санкционной изоляции достигал больших успехов в космической программе. Россия также сможет идти по этому пути.

7. США планируют воевать на Украине до последнего украинца. Украина является средством достижения целей для Запада.

8. Провокация в Буче это такой же фейк, как и постановочные химические атаки в Сирии.

9. Россия в предыдущие десятилетия подсела на западные технологии, а сейчас столкнулась с последствиями.

10.Россия, Белоруссия и Украина – триединый народ, часть которого сейчас пытается использовать Запад в своих интересах.

Ждем начало 2-й фазы операции на Украине, которую ранее анонсировал Шойгу.

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