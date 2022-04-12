 

Счастливы все (так тоже бывает) – Личное мнение

12.04.2022, 16:30, Разное
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У Мамаевых — всех без исключения — праздник. Да, так редко бывает, чтобы сразу у всех случилась радость, но тем ценнее момент.

Во-первых, Наденька-во рту вишенка всё-таки официально беременна. Станет мамой от Павлика, сможет рассчитывать на подарочки и любовь.


Фото: Соцсети

Во-вторых, с другой стороны баррикад тоже радость. Суд назначил Алане и её ребёнку треть заработков футболиста Мамаева.

Ну, до тех пор, пока что-то не изменится в жизни бывших супругов. На каком там месяце Наденька? Ну, вот примерно до тех пор, пока она не родит.

Тогда, конечно, алименты будут делиться между всеми наследниками.

Получается, что ещё какое-то время Алана может вообще ничего не делать. Павлик Наденьке — серёжки? А Алана дочке — да хоть бы даже автомобиль на Пашкины алименты!

Бывшая Мамаева пристально следит за нынешней. От её проницательного взгляда ничего не скроется.

Сильнее всего тут, конечно, можно порадоваться за самого Павлика. Мог бы быть миллионером, но все деньги спускает на баб — чудесный мужчина.

А если бы оказались богатым футболистом, как бы выстроили взаимоотношения с женщинами?

Источник: Лена Миро



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