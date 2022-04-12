 

США готовы воевать с Россией «до последнего украинца», утверждает Путин

12.04.2022, 15:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».

«Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле, так оно и есть», – указал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС.

В пятницу представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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