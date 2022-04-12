США готовы воевать с Россией «до последнего украинца», утверждает Путин

Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».

«Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле, так оно и есть», – указал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС.

В пятницу представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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