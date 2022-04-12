 

Путин назвал трагедией происходящее на Украине, поэтому и нужна “спецоперация”

12.04.2022, 15:54, Новости дня
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Происходящее на Украине – трагедия, но выбора действовать по-другому РФ не оставили, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«То, что происходит на Украине, – это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, РФ вынуждена была пойти на такой шаг.

Также он отметил мужественные и грамотные действия российских ВКС в ходе специальной военной операции на Украине.

Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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