 

Обязательства по поддержанию российской части МКС передадут Микронезии

12.04.2022, 15:31, Разное
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Обязательства по поддержанию российской части Международной космической станции передадут Микронезии. Об этом сообщил на брифинге администратор NASA Билл Нельсон.

«Агрессивные действия России показали, что мы больше не можем быть уверенными в стабильности научного сотрудничества с Кремлём, а разрушительное падение российской экономики делает невозможным какое-либо участие этой страны в научных проектах. Нам пришлось найти новую страну, которая займётся обслуживанием бывших российских модулей МКС. Мы выбирали на основе весьма значимых в этом вопросе критериев, таких как степень осуждения действий Путина и гендерное разнообразие правительства. Мы выбрали Микронезию, поскольку она первой осудила действия русских», – заявили в ведомстве.

Микронезия приступит к обслуживанию модулей МКС уже со следующей недели. Для материального обеспечения этой деятельности США выдадут республике кредит в несколько миллиардов долларов под залог Каролинских островов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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