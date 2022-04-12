Обязательства по поддержанию российской части МКС передадут Микронезии

Обязательства по поддержанию российской части Международной космической станции передадут Микронезии. Об этом сообщил на брифинге администратор NASA Билл Нельсон.

«Агрессивные действия России показали, что мы больше не можем быть уверенными в стабильности научного сотрудничества с Кремлём, а разрушительное падение российской экономики делает невозможным какое-либо участие этой страны в научных проектах. Нам пришлось найти новую страну, которая займётся обслуживанием бывших российских модулей МКС. Мы выбирали на основе весьма значимых в этом вопросе критериев, таких как степень осуждения действий Путина и гендерное разнообразие правительства. Мы выбрали Микронезию, поскольку она первой осудила действия русских», – заявили в ведомстве.

Микронезия приступит к обслуживанию модулей МКС уже со следующей недели. Для материального обеспечения этой деятельности США выдадут республике кредит в несколько миллиардов долларов под залог Каролинских островов.

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