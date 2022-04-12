У нас отмена: компании начали отказываться от сотрудничества с Криштиану Роналду после скандала на матче

Спустя два года после того, как Криштиану Роналду избежал краха своей карьеры из-за обвинений модели Кэтрин Майорги в изнасиловании, футболист снова стал главным героем громкого скандала. На этот раз футболиста обвиняют в оскорбительном поведении в отношении мальчика с аутизмом.

Все произошло 9 апреля сразу после матча между “Манчестер Юнайтед” и ливерпульским “Эвертоном”в рамках 32-го тура Чемпионата Англии по футболу. Команда Роналду проиграла со счетом 0:1, а сам он получил травму. Когда они уходили с поля, разозленный неудачным результатом форвард, уходя в подтрибунное помещение, выбил телефон из рук мальчика, который с трибуны пытался снять на видео его и других футболистов. Позже оказалось, что юный болельщик – 14-летний Джейк Хардинг, страдающий аутизмом и диспраксией.

Парень не только снимал на телефон, как футболисты уходят, но и опустил его, сняв поврежденную ногу Роналду. Заметив это, спортсмен выбил гаджет из рук ребенка. Мама мальчика Сара Келли рассказала изданию LiverpoolEcho, что ее сын впервые пришел на футбольный матч и что Роналду нанес ему травму:

Мой сын снимал на видео, как игроки “Манчестер Юнайтед” уходят в подтрибунное помещение. После этого он опустил телефон пониже, увидев кровь на ноге Роналду, когда тот снял гетру. Джейк опустил телефон, чтобы посмотреть, что там такое, не произнес ни слова. Роналду шел мимо в ужасном настроении, выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. На руке сына остался синяк. Я просто не могу поверить, что говорю об этом. Сын был очень расстроен, это полностью отбило у него желание снова идти на игру.

У него аутизм и диспраксия, а это был первый футбольный матч, который он посетил. Мы провели потрясающий день, но эти секунды все испортили. Мой сын постоянно говорил: “Там будет Роналду”. Это его кумир. Я могла бы понять, если бы Джейк размахивал телефоном перед его лицом, но такого не было. Он только хотел рассмотреть рану. Это мальчик с аутизмом, который подвергся нападению со стороны футболиста, — вот мой взгляд как мамы.

К комментарию женщина приложила снимок руки сына с гематомой.

После того, как история получила огласку, португалец, у которого скоро родится двойня, извинился в своем блоге:

Справляться с эмоциями в столь трудные моменты, как сейчас, всегда нелегко. Однако мы всегда должны быть уважительными, терпеливыми и подавать пример молодежи, которая любит нашу прекрасную игру. Я хочу попросить прощения за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на “Олд Траффорд”, – написал нападающий.

Но мама мальчика не приняла извинений, ответив, что Криштиану не разговаривал с ней и сыном лично:

Его извинения, вернее, их отсутствие, еще сильнее меня разозлили, – призналась Сара в беседе с The Telegraph. – Я подумала: “Очень грубо – говорить всем, что извинился, потому что этого не было”. Ты опубликовал что-то в соцсетях, но ты должен просить прощения у моего сына. У Роналду было несколько часов над этим подумать. Он должен был узнать наши контактные данные, решить все в частном порядке, потом рассказать, что поговорил с нами, сделать заявление. Тогда бы я была удовлетворена. Роналду знал, что там находятся дети. Он жал им руки перед матчем, но на обратном пути из-за поражения все было совершенно по-другому. Но это же игра, не так ли? Нельзя всегда выигрывать. Он сделал свое заявление. Я была в шоке от того, что “МЮ” ничего не опубликовал насчет возможности связаться с нами. Вместо этого Роналду написал насчет пригласительных билетов на матч “Манчестер Юнайтед”. По-моему, это очень грубо. Зачем нам, болельщикам “Эвертона”, ехать на игру “Юнайтед”? Он даже написал “этот болельщик”. Он не указал то, чей это был фанат. Это очень слабое извинение, на мой взгляд.

А сегодня о прекращении сотрудничества с 37-летним Роналду заявила международная организация Save the Children (“Спасем детей”), основанная в Великобритании и занимающаяся защитой прав детей по всему миру. В ее пресс-службе сообщили, что португалец больше не один из ее послов.

Криштиану поддерживал работу Save the Children, помогая нуждающимся семьям по всему миру. Он не работал с нами с 2018 года и больше не является нашим послом, – говорится в заявлении организации.

Роналду был глобальным амбассадором благотворительной организации с 2013 года. Также форвард является послом ЮНИСЕФ в Португалии, но в ней отказались дать комментарий, сохранит ли игрок этот статус.