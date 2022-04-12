 

Мнение: Зеленский объявил нам войну (спецоперацию)

12.04.2022, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ну вот, докатились: терминологические проблемы, в которых, как в трех соснах, заблудились российские власти, решает за нее Зеленский – в самом жестком и брутальном стиле (а говорили – клоун): Зеленский вчера отдал приказ (!), которым фактически разрешил «в случае необходимости» своим военным и диверсионным группам, а также ВВС (которые у него все были уничтожены еще в первые три дня «операции», но почему-то до сих пор есть) наносить удары по территории Российской Федерации. Теоретически это означает, что теперь украинцы могут нанести удары не только по Белгороду (о котором все почему-то сразу думают), но и по Москве. Как через засылку ДРГ, так и авиацией (например, по Внукову или Шереметьево). А чего нет? Аэродромы – легитимная военная цель. Россия-то чуть ли не все аэропорты на Украине разнесла.

Что до теоретической возможности – тут, думаю, тоже проблемы нет. Во-первых, Руста мы все помним. Во-вторых, первую советскую бомбардировку Берлина советские сумели произвести еще 8 августа 1941 года, когда положение на фронтах было аховым, а советские армии безудержно откатывались и сдавались немцам практически на всех направлениях. Если смотреть в этом ключе на положение российско-украинских фронтов – там оно получше для Украины, чем было для СССР: уже как бы и ленд-лиз вовсю пошел, и «победа под Москвой» (под Киевом) достигнута. Отчасти и «Сталинград» (Мариуполь) близок к кульминации. Так что для нас, москвичей, жизнь приобретает новые интересные краски.

Но, думается, после данного приказа Зеленского уже как-то нелепо настаивать на том, что на Украине всего лишь какая-то «операция». Если Украина может (и явно хочет) бить по России – это уже точно война. Не признавать этого – по-страусиному прятать голову в песок.

Для умного человека переход на такой уровень – мощный стимул захотеть мира, то есть мирного соглашения. Однако таких (за исключением разве что Пескова) на горизонте как-то не просматривается. Как же! Это ведь значит признать полный провал всей «операции», начатой 24 февраля! Да не просто провал – катастрофу!

Но суть в том, что, признавай или не признавай, но ВСР все равно придется переходить к обороне – пока на Украине, но одновременно – еще и по всей протяженности границ, а это – тысячи километров. Сами ведь вели войну так, что украинцам уже стало фактически нечего терять, «все плохое уже произошло».

«Феерия идиотизма и безответственности», – так, наверно, назовут будущие историки период позднего путинизма в России. И не факт, что страна, которую они изучают, не отойдет к тому моменту в область преданий.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / МВФ намерен устроить новый 1944-й год в мировой экономике

09.11 / Работающие в нерабочие дни получат из бюджета по 10 тысяч рублей

19.11 / Москвичей предупредили о сильных ветре и гололедице

04.03 / Ослепленный враждой Зеленский в панике: Вся армия России брошена против нашего народа

09.12 / Кошка раньше всех почувствовала, что хозяйка беременна и начала готовиться ко встрече с малышом

28.06 / Чип MediaTek MT6853 даст возможность создавать 100-долларовые 5G-смартфоны

29.04 / После отказа от курения люди полнеют. Увеличивает ли это риск диабета и болезней сердца?

10.08 / 11-летний сын Эмина Агаларова записал свой первый трек в стиле рэп

25.02 / Adidas выпустит партию специальных спортивных костюмов для пациентов больниц

30.09 / На зонтики тоже есть своя мода: какие модели в тренде этой осенью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика