Мнение: Зеленский объявил нам войну (спецоперацию)

Ну вот, докатились: терминологические проблемы, в которых, как в трех соснах, заблудились российские власти, решает за нее Зеленский – в самом жестком и брутальном стиле (а говорили – клоун): Зеленский вчера отдал приказ (!), которым фактически разрешил «в случае необходимости» своим военным и диверсионным группам, а также ВВС (которые у него все были уничтожены еще в первые три дня «операции», но почему-то до сих пор есть) наносить удары по территории Российской Федерации. Теоретически это означает, что теперь украинцы могут нанести удары не только по Белгороду (о котором все почему-то сразу думают), но и по Москве. Как через засылку ДРГ, так и авиацией (например, по Внукову или Шереметьево). А чего нет? Аэродромы – легитимная военная цель. Россия-то чуть ли не все аэропорты на Украине разнесла.

Что до теоретической возможности – тут, думаю, тоже проблемы нет. Во-первых, Руста мы все помним. Во-вторых, первую советскую бомбардировку Берлина советские сумели произвести еще 8 августа 1941 года, когда положение на фронтах было аховым, а советские армии безудержно откатывались и сдавались немцам практически на всех направлениях. Если смотреть в этом ключе на положение российско-украинских фронтов – там оно получше для Украины, чем было для СССР: уже как бы и ленд-лиз вовсю пошел, и «победа под Москвой» (под Киевом) достигнута. Отчасти и «Сталинград» (Мариуполь) близок к кульминации. Так что для нас, москвичей, жизнь приобретает новые интересные краски.

Но, думается, после данного приказа Зеленского уже как-то нелепо настаивать на том, что на Украине всего лишь какая-то «операция». Если Украина может (и явно хочет) бить по России – это уже точно война. Не признавать этого – по-страусиному прятать голову в песок.

Для умного человека переход на такой уровень – мощный стимул захотеть мира, то есть мирного соглашения. Однако таких (за исключением разве что Пескова) на горизонте как-то не просматривается. Как же! Это ведь значит признать полный провал всей «операции», начатой 24 февраля! Да не просто провал – катастрофу!

Но суть в том, что, признавай или не признавай, но ВСР все равно придется переходить к обороне – пока на Украине, но одновременно – еще и по всей протяженности границ, а это – тысячи километров. Сами ведь вели войну так, что украинцам уже стало фактически нечего терять, «все плохое уже произошло».

«Феерия идиотизма и безответственности», – так, наверно, назовут будущие историки период позднего путинизма в России. И не факт, что страна, которую они изучают, не отойдет к тому моменту в область преданий.