 

Мнение: Управляемые катастрофы

12.04.2022, 14:50, Разное
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Подъем заболеваемости коронавирусом в России возможен в конце мая – июне, идет подготовка к новой волне, заявил глава Минздрава в интервью Наиле Аскер-заде на “России 24”

В целом логичная ситуация. К середине мая спец-операция выдохнется, результаты ее, мягко говоря, будут невпечатляющими, а потому нужно будет срочно создавать новую катастрофу, чтобы за ней побыстрее забылась предыдущая. Телевизор привычно развернется от ужасов нацизма к страшным картинкам сплошного мора, на экранах появятся слегка потраченные молью персонажи двух последних лет, вспомнят закон про фейки об эпидемии, показательно посадят какого-нибудь злостного разжигателя.

Снова пойдут скорбные цифры павших от жуткого заболевания, под шумок закопают тех, кто погиб на «не-войне», на чем нынешнюю историю можно будет считать забытой. До того момента, когда эпидемия снова исчерпает себя как инструмент управления страхом.

Управление прочно переходит в сценарию управляемых (хотя и отвратительно управляемых) катастроф.

Источник: Эль Мюрид



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