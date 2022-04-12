Российские попсовики примут участие в музыкальном марафоне «Zа Россию»

Музыкально-патриотический марафон «Zа Россию» стартует во вторник и продлится до начала мая, он пройдет в городах Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов РФ при участии российских звезд эстрады.

В марафоне примут музыканты Ольга Кормухина, Виктория Дайнеко, Анита Цой, Денис Майданов, группа Самоцветы, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, в рамках марафона пройдут выступления спикеров общества «Знание» с образовательными лекциями.

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