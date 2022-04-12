 

Российские попсовики примут участие в музыкальном марафоне «Zа Россию»

12.04.2022, 14:25, Новости дня
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Музыкально-патриотический марафон «Zа Россию» стартует во вторник и продлится до начала мая, он пройдет в городах Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов РФ при участии российских звезд эстрады.

В марафоне примут музыканты Ольга Кормухина, Виктория Дайнеко, Анита Цой, Денис Майданов, группа Самоцветы, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, в рамках марафона пройдут выступления спикеров общества «Знание» с образовательными лекциями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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