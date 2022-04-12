 

В Германии подготовлен разрешающий национализировать энергокомпании закон

12.04.2022, 14:25, Новости дня
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Министерство по делам экономики и защиты климата Германии подготовило поправки в закон об энергетической безопасности, согласно которым в случае острого кризиса власти получат право передать под временное управление или национализировать энергетические компании.

В документе отмечается, что Минэкономики может передать фирму оператора критической энергетической инфраструктуры под внешнее управление, если существует конкретная опасность.

Национализация возможна, если и внешнего управления будет недостаточно для того, чтобы гарантировать энергобезопасность, передает ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.

Ранее сообщалось, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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