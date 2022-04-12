Мнение: Отмена русской культуры, уход World of Tanks и ребрендинг Tele2

1. Запад продолжает биться в истерике. Сломать Россию экономически не удалось — курс рубля вернулся обратно к значениям прошлого года. Понятно, что это всего лишь один из множества показателей, но на Западе смотрят именно на него. И сейчас им довольно больно, так как даже дефолт по доллару и евро не смогли поколебать российскую валюту. Уничтожить Россию военным путём и вовсе невозможно — западные лидеры эгоистичные и некомпетентные подонки, но не самоубийцы.

Остаётся только в бессильной злобе отменять нашу культуру. Виктор Мараховский пишет:

https://t.me/vmarahovsky/2228

Мне кажется, ув. друзья, весь этот падший цирк с переименованием «Русских танцовщиц» Дега в украинских и с радостным польским бульканьем «сейчас время отменить Чехова и Чайковского» – это всё в некотором смысле хороший знак.

Именно в силу своей беспрецедентности.

Когда топтали Югославию, никто не отменял, кажется, югославских режиссёров или писателя Павича.

Когда топтали Ирак — никто не трогал «1001 ночь» и не выдирал из неё Гаруна аль-Рашида и не выкидывал из библиотек Аль-Мутанабби.

К культуре относились, я бы сказал, снисходительно — и, рискну предположить, именно потому, что топтали страны.

То есть наши классики, наши памятники и даже какие-то, я не знаю, блюда сейчас — это у них кукла вуду.

Коллективный суррогат, который казнят и топчут за то, что нельзя просто взять и растоптать оригинал.

2. В Белоруссии недосмотрели за своими айтишниками:

https://lenta.ru/news/2022/04/04/wargaming/

Издатель и разработчик игр Wargaming объявил о решении уйти с рынка России и Белоруссии. Об этом сообщается на странице компании в LinkedIn.

«Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», — говорится в заявлении Wargaming. В организации рассказали, что приняли решение об уходе и закрытии офисов в странах после стратегического анализа бизнес-операций по всему миру, проведенного в последние недели. Сообщается, что 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под местное управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.

В материале от Wargaming, известной в том числе по созданию и поддержке популярной онлайн-игры World of Tanks, говорится, что компания завершит переход «со всей необходимой скоростью», также обеспечив безопасность и поддержку сотрудников. Уточняется, что в течение переходного периода продукты компании будут доступны пользователям из России и Белоруссии.

3. Шведы хотят лишить Россию бренда Tele2:

https://www.mk.ru/economics/2022/04/04/shvedskaya-kompaniya-otkazala-tele2-v-prodlenii-licenzii-na-brend.html

Шведская телекоммуникационная компания Tele2 AB отказалась продлевать лицензию российского сотового оператора Tele2. Об этом рассказал в интервью ComNews исполнительный президент компании Виктор Вальстрем.

«Мы не будем продлевать лицензию по истечении срока действия текущего контракта», — сказал он. Действующая лицензия заканчивается в марте 2023 года.

Вальстрем добавил, что в данный момент шведский оператор также рассматривает возможность более раннего прекращения действия лицензии.

Впрочем, вполне возможно, что это не уход, а просто ребрендинг, о подготовке которого в Теле2 ранее уже сообщали. Оператора переименуют, а бизнес в России останется. Лично меня это интересует уже мало — оператором Теле2 я пользовался и остался весьма недоволен его, скажем так, своеобразном представлении о честности.