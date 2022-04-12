При содействии “Росатома” в клиниках Петербурга пройдет 10 тысяч медобследований

Сегодня россияне могут проходить необходимые

медицинские процедуры на высшем уровне, потому что отечественные компании

оказывают значительную поддержку медицинской отрасли. На страже здоровья

граждан РФ стоит госкорпорация “Росатом”. Сегодня она производит уникальные радиофармпрепараты

(РФП), которые используются для диагностики онкологических заболеваний.

Как сообщили корреспонденту “Дни.ру” в пресс-службе

госкорпорации, Радиевый институт имени Хлопина обеспечил медицинские учреждения

Санкт-Петербурга РФП для проведения порядка десяти тысяч диагностических

процедур. Естественно, при производстве радиоактивных препаратов специалисты

ставят перед собой задачи по обеспечению безопасности пациентов.

РФП содержат короткоживущие изотопы, которые

позволяют снизить дозу облучения, то есть при их применении исключаются риски

нанесения вреда здоровью организма. В первом квартале 2022 года институт

заключил 29 контрактов с клиниками Петербурга и обеспечил их уникальными

препаратами для проведения более десяти тысяч исследований.

“Нашу площадку по праву можно назвать уникальной,

так как в основе нашего партнерства с городскими клиниками – концепция

“радиофармаптеки”. Производство радиофармпрепарата в рамках этого проекта

объединяет в себе всю технологическую цепочку: от облучения мишеней для

наработки изотопа до производства готового радиофармпрепарата и его оперативной

доставки в медучреждение”, – рассказал заместитель генерального директора по

производству Алексей Ванин.

Так, петербуржские медучреждения уже получили РФП

на основе короткоживущего изотопа йода-123, произведенного на циклотроне. Он

используется для исследования нарушений в работе щитовидной железы, почек и сердца.

Также институт направил в клиники препараты, меченные технецием-99m и

используемые для диагностики патологий различных органов и тканей.

Предприятие намерено и дальше расширять линейку

радиоактивных препаратов. Сегодня специалисты ведут работу над производством

РФП в рамках процесса импортозамещения.