Black Lives Matter заподозрили в растрате миллионов, которые должны были пойти на благотворительность

К общественному движению в США «Жизнь темнокожих имеет значение» (Black Lives Matter, BLM) по-прежнему остаются вопросы относительно того, как оно финансировалось и как тратило свои средства, учитывая, что движение не предоставило финансовой отчётности за 2021 год, передаёт Fox News. Кроме того, активисты призывают Налоговое управление США провести расследование по этому поводу, учитывая, что некоторые члены BLM покупали дома стоимостью несколько миллионов долларов.

У организации «Жизнь темнокожих имеет значение» есть чуть больше месяца, чтобы подать требуемые финансовые отчёты за 2021 год в Налоговое управление США. По-прежнему остаются вопросы по поводу финансирования организации и траты этих средств. Репортаж старшего национального корреспондента Уильяма Ла Женесса.

УИЛЬЯМ ЛА ЖЕНЕСС, корреспондент Fox News: Всякая некоммерческая организация обязана каждый год подавать подробные финансовые отчёты о том, сколько средств она собирает и куда они идут. В этом-то всё и дело.

Движение «Жизнь темнокожих имеет значение» утверждает, что собрало 90 миллионов долларов в 2020 году. Но поданные за тот год документы показали ноль поступлений и ноль расходов. Тогда Калифорния временно запретила BLM запрашивать или распределять деньги на благотворительность, потому что организация не предоставила финансовой отчётности за 2021 год.

В связи с этим организация, осуществляющая надзор за деятельностью благотворительных НКО, сказала следующее, цитирую: «Полное отсутствие прозрачности и подотчётности в BLM… внушает тревогу. Генеральному прокурору надлежит начать всестороннее расследование финансов и управления BLM».

В 2021 году BLM подала заявление на отсрочку, и теперь должна до 15 мая подать в Налоговое управление отчётность, подробно указав, как тратятся деньги жертвователей и откуда они поступали.

В недавнем сюжете The New York Magazine говорится, что соосновательница BLM Патрисс Каллорс приобрела этот особняк в Лос-Анджелесе за 5,8 миллиона долларов, а затем, судя по документам, через несколько дней подарила его корпорации из Делавэра, скрыв реального покупателя. Им же оказалась BLM — организация, которая, судя по переписке, пыталась предотвратить публикацию этого сюжета.

Каллорс, которая сама себя называет марксисткой, ушла из BLM в прошлом году после того, как её раскритиковали за покупку нескольких домов. Новый же особняк в Лос-Анджелесе, по словам BLM, будет играть роль студии для членов организации. Эксперты некоммерческих организаций, однако, предупредили BLM, чтобы та не пускала средства, предназначенные для улучшения жизней темнокожих, на собственные интересы. В прошлом году активисты уже поднимали подобную тему.

АКТИВИСТ: Мы также просим Налоговое управление провести расследование, потому что многие делали пожертвования и у нас есть право знать, на что ушли эти деньги.

УИЛЬЯМ ЛА ЖЕНЕСС: Комментариев на этот счёт от Каллорс не последовало. BLM же утверждает, что опубликованные материалы не соответствуют действительности, однако никаких доказательств своих слов они не представили. Конгрессмен Дэррелл Айсса призвал Налоговое управление провести расследование, так как речь, возможно, идёт о растрате средств, предназначенных на благотворительные цели.

Из Лос-Анджелеса, Уильям Ла Женесс, Fox News.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2022 года.