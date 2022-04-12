Мнение: Чадаев высказал рискованный тезис

Чадаев Алексей, некоторое время занимавший пост “главного идеолога” “Единой России” (правда, еще в “нулевых”), был с началом “операции” извлечен из чулана и стал мелькать на всех телевизионных пропагандистских камланиях в качестве “говорящей головы”. В свое время единороссы выкинули Чадаева из своих стройных рядов как “чересчур умного” – и он действительно умнее всех тамошних деятелей на две головы, тут нет и вопроса. Они, конечно, не смогли такого терпеть.

Но вот теперь, видимо, с отчаяния, ему решились дать второй шанс – поняв, что вся их “идеология” в ситуации подступающей катастрофы на всех направлениях (самое близкое – украинское) оказывается абсолютно стерильной и бессмысленной. Чадаев честно взялся за дело, принялся осмысливать катастрофу и предлагать решения с позиций настоящего “государственника”… ну и ощутимо терпит полный крах с точки зрения своих новых-старых хозяев. Потому что он предлагает смотреть на вещи реально, а это – полный харам, и его не для этого брали.

Но на днях Чадаев – надо отдать должное его интеллектуальной честности – дошел в своих размышлизмах и до совсем запретного: он подверг сомнению… “денацификацию”!! Ожидаю, что уже в ближайшие дни он снова исчезнет с Первого и всех прочих каналов агитпропа, уже навсегда. Вот что он написал у себя в телеграме (куда он дисциплинированно перешел сразу после запрета Фейсбука):

“Выскажу рискованный тезис: лозунг «денацификации» — неточный и ошибочный. Современная Украина НЕ является ни нацистским государством, ни нацистским обществом. Я не утверждаю этим самым, что это хорал прекрасных эльфов, но здесь крайне важна именно точность формулировок и диагностики.

«Нацизм» в диагностике украинской действительности — не более чем метафора, и метафора уязвимая. В нацистской Германии еврей не мог превратиться в немца, просто произнеся при свидетелях «хайль Гитлер». Украинская модель куда более открыта для адептов — достаточно открытой и однозначной политической самоидентификации, и никто никогда не будет спрашивать национальность твоей бабушки. Более того; в базовом движке там даже не «русофобия» как таковая — из этнических русских вполне неплохо получаются идейные украинствующие, для этого им даже не обязательно (во всяком случае, не всем и не всегда) переходить на мову.

Суть дискурса «анти-России» в другом. Мишенью и врагом является «русскоязычная государственность» — вот именно она, в логике их дискурса, подлежит безусловной ликвидации, как принципиально, онтологически враждебная украинству сущность. Причём, в логике переписанной ими в духе этого дискурса истории, враждебная она на протяжении всего своего существования, начиная чуть ли не со времён осады и взятия Киева ещё аж Юрием Долгоруким в XII веке (А.ЧАДАЕВ).

Смех и грех! У Алексея был реальный шанс стать “вторым Сурковым” умирающего режима (благо первого на днях посадили под домашний арест). Но он не преуспел в изобретении формул для сокрытия реальности (том единственном, чего режим хочет от “идеологов”), а предпочел реальности хоть как-то придерживаться… Ему этого не простят.