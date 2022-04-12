Мнение: Венгрия после выборов

Венгрия после выборов

Жизнь после выборов:

Протестов после убедительной победы "Фидес" не началось, оппозиция сдулась. Последние микро-демонстрации против Путина, Орбана и в защиту украинцев прошли 2 апреля. Ведущий кандидат от оппозиции Петер Марки-Зай объявил, что не примет свой парламентский мандат, а вместо этого останется мэром Ходмезёвашархея. Партия «Йоббик» потеряла большую часть своих избирателей, поскольку многие не захотели принять коалиции с левыми и либеральными силами. По оценке Magyar Nemzet, оппозиционные политики вообще станут «зомби» после сокрушительного поражения на парламентских выборах. Издание Mandiner также отмечает грандиозность победы, учитывая экономический кризис, пандемию Covid-19 и начало спецоперации на Украине. При этом, как считает главный редактор Demokrata Андраш Бенчик, реальная проблема, которую выявили выборы – это «зияющая пропасть» между Будапештом и сельской Венгрией (именно там оппозиция потерпела наибольшее фиаско). Вам это кстати ничего не напоминает? Схожий раскол и во Франции: где есть перефирийная Франция, Франция глубин, рабочих, народа и Франция элит (крупные города, транснациональные элиты)

ЕС хочет подрезать крылья: через два дня после победы на выборах Орбана председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что против Венгрии будет задействован новый механизм, предназначенный для удержания бюджетных средств ЕС от государств-членов, обвиняемых в «подрыве верховенства закона». Этот процесс может привести к тому, что миллиарды евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, будут удержаны.

Словакия обвинила Будапешт в попытке воссоздать «Великую Венгрию»: якобы, сейчас те скупают местную недвижимость и выдают свои паспорта, а потом изменят границы Словакии… при помощи Путина. Венгерское правительство такие теории категорически отвергло, назвав их «абсурдными и параноидальными».

Будапешт не откажется от энергетики России – страна уже дала согласие на газовые сделки в рублях, а также продолжают сотрудничество в ядерной энергетике. Ранее российский самолет доставил ядерные материалы для венгерской АЭС "ПАКШ», на которую приходится 49,6% производства электроэнергии в Венгрии. И это несмотря на формальные запреты авиаперелетов в рамках санкций.

Сийярто попросил Украину перестать оскорблять Венгрию. «Мы просим украинцев прекратить оскорблять нас, прекратить свои обвинения в адрес Венгрии», — Петер Сийярто. «Они просят и ждут помощи, аморально нападают и обвиняют нас. Это сложно совместить» (речь идет о помощи беженцам). Отношения ухудшились после попытки Киева вмешаться в венгерские выборы.

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Возможно, Орбан просто ждет, чем закончится операция на Украине – вдруг Закарпатье обломится.

По прочим выборам.

1. Опросы во Франции показывают победу Макрона во втором туре над Ле Пен, при относительно небольшом разрыве. Если не случится каких-то форс-мажоров.

2. В Южной Осетии будет 2-й тур выборов – действующий президент Бибилов, обещавший референдум о вступлении в Россию не смог победить в первом туре и более того, немного уступил своему оппоненту. Который тоже за объединение с Россией, но с рядом оговорок.

3. Опросы в США показывают, что демократы с очень большой вероятностью уже этой осенью потеряют контроль над Палатой Представителей и возможно, над Сенатом США. Это может сделать Байдена "хромой уткой" уже к исходу 2022-го года.

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