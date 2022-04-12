Мнение: Закрытые данные

Минэнерго России приостановило публикацию данных по добыче и экспорту нефти. Теперь становится недоступной информация по следующим массивам данным: динамика добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, информация о добыче нефтяного сырья по производителям, о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, об экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему “Транснефти”), отгрузка автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок и экспорт за месяц.

Причина отказа от публикации данных очевидна: катастрофа, которая накрывает нефтяную отрасль, слабо стыкуется с оптимистическими уверениями в том, что санкции лишь на пользу. Ситуация только начинает развиваться, отложенные последствия станут очевидными еще нескоро, однако даже текущая динамика вызывает вопросы.

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