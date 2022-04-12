 

Мнение: Закрытые данные

12.04.2022, 13:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минэнерго России приостановило публикацию данных по добыче и экспорту нефти. Теперь становится недоступной информация по следующим массивам данным: динамика добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, информация о добыче нефтяного сырья по производителям, о поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, об экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему “Транснефти”), отгрузка автомобильного бензина с НПЗ и ГПЗ России на внутренний рынок и экспорт за месяц.

Причина отказа от публикации данных очевидна: катастрофа, которая накрывает нефтяную отрасль, слабо стыкуется с оптимистическими уверениями в том, что санкции лишь на пользу. Ситуация только начинает развиваться, отложенные последствия станут очевидными еще нескоро, однако даже текущая динамика вызывает вопросы.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Россия возместит Китаю ущерб от боевых действий на острове Даманский

02.04 / Есть жертвы: пассажирский поезд сошел с рельсов в тоннеле

16.10 / Почти треть новорожденных с COVID-19 заразилась в утробе матери — обзор

23.03 / Кьяра Ферраньи и Fedez стали родителями во второй раз

01.04 / Названо утреннее блюдо, являющееся ключом к долголетию

24.05 / Политолог Рар о заявлениях Зеленского на пресс-конференции: Не понимает, что такое большая политика

30.01 / Мнение: Умер Леонид Куравлев

24.04 / “Единая Россия” и Минстрой провели Всероссийский субботник

19.01 / Названы симптомы рака, которые можно выявить по ладоням

21.07 / Коронавирус в России: число зараженных превысило 783 тысячи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика