«После встречи с Гагариным я стала всегда доедать лимон из чая»: Елизавета II раскрыла секрет своего долголетия

В День космонавтики Елизавета II более подробно рассказала о чаепитии с Юрием Гагариным, произошедшем в 1961 году в Букингемском дворце, сообщает BBC. По словам королевы, именно благодаря советскому космонавту у нее в будущем никогда не было проблем со здоровьем.

«Я хорошо помню тот ланч, Юрий был очень интеллигентен и вел себя, как настоящий джентльмен. Он предложил мне заварить с ним один чайный пакетик на двоих, объясняя это старой советской традицией», – рассказала королева Великобритании

В конце чаепития Юрий Гагарин достал из своего стакана дольку лимона и съел ее, за ним повторила и Елизавета II, чтобы не ставить того в неловкое положение. Затем космонавт поднял свой стул, поставил его на стол вверх ножками и поблагодарил королеву за вкусный обед, его примеру последовали и остальные присутствующие.

«Юрий Алексеевич объяснил мне, что в Советском Союзе все привыкли к пустым тарелкам и бокалам и это, кстати, очень полезно для здоровья. С тех пор я всегда стала доедать лимон из чая и советовала это делать практически всем членам семьи», – закончила Елизавета II.

Сейчас королева проходит реабилитацию после перенесенного в феврале коронавируса и восстанавливает свое здоровье по советам своего другого друга из России – Бориса Ельцина.

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