Видео: Польша отменяет Венгрию
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«Премьеру Венгрии нужно обратиться к офтальмологу, чтобы увидеть, что произошло в Буче». Такими словами «серый кардинал» польской политики Ярослав Качиньский объяснил, почему Варшаве нужно прервать сверхважное для нее сотрудничество с Венгрией: ему не нравится, как Орбан ведет себя с Россией. Ранее подчиненные Качиньского оправдывали Орбана. Что изменилось?
Теги:
Польша
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Украина
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Евросоюз
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Венгрия
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Виктор Орбан
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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