Видео: Польша отменяет Венгрию

«Премьеру Венгрии нужно обратиться к офтальмологу, чтобы увидеть, что произошло в Буче». Такими словами «серый кардинал» польской политики Ярослав Качиньский объяснил, почему Варшаве нужно прервать сверхважное для нее сотрудничество с Венгрией: ему не нравится, как Орбан ведет себя с Россией. Ранее подчиненные Качиньского оправдывали Орбана. Что изменилось?

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