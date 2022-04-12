 

Видео: Польша отменяет Венгрию

12.04.2022, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Премьеру Венгрии нужно обратиться к офтальмологу, чтобы увидеть, что произошло в Буче». Такими словами «серый кардинал» польской политики Ярослав Качиньский объяснил, почему Варшаве нужно прервать сверхважное для нее сотрудничество с Венгрией: ему не нравится, как Орбан ведет себя с Россией. Ранее подчиненные Качиньского оправдывали Орбана. Что изменилось?

Теги: 

Польша
,
Украина
,
Евросоюз
,
Венгрия
,
Виктор Орбан
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Фонд соцстрахования назначил пожизненные выплаты шести украинским медикам, которые переболели COVID-19

16.12 / Захарова о высылке российских дипломатов из Германии: Недружественные действия Берлина не останутся без ответа

11.05 / “Не действовать в интересах Коломойского”. Витренко объявил конкурс на должность главы правления “Укрнафти”

12.11 / Кличко рассказал о подарке Шварценеггера украинским детям

17.12 / В Киеве на Бульваре Шевченко вместо памятника Ленину поставили голову Корогодского

25.10 / В Житомире выявили фейковых наблюдателей от “Опоры” – Айвазовская

13.10 / Президент Мексики потребовал от папы Франциска извинений за испанские завоевания

05.11 / Епифаний духовно поддержал мать голодающего в грузинской тюрьме Саакашвили – ПЦУ

08.03 / Bloomberg оценило потери ЕС от провала вакцинации в 100 млрд евро

06.07 / Следствие назвало основные версии авиакатастрофы на Камчатке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика