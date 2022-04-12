Экс-министр обороны Грузии пообещал привезти на Украину новых боевиков

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который в последние недели активно участвовал в событиях на Украине на стороне Киева, сообщил, что покидает эту страну, но пообещал вернуться с новыми боевиками, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Будь с миром, Украина. Скоро вернемся, еще больше грузин», – приводят его слова во вторник грузинские СМИ.

Грузия активно поддерживает Украину в политических форматах и направляет гуманитарную помощь, но не присоединилась к финансовым санкциям против РФ и не позволила организованно отправлять добровольцев. При этом на стороне Украины находятся как подготовленные грузинские военные, так и некоторые политики – с оружием в руках.

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