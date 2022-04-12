 

Экс-министр обороны Грузии пообещал привезти на Украину новых боевиков

12.04.2022, 13:02, Новости дня
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Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, который в последние недели активно участвовал в событиях на Украине на стороне Киева, сообщил, что покидает эту страну, но пообещал вернуться с новыми боевиками, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Будь с миром, Украина. Скоро вернемся, еще больше грузин», – приводят его слова во вторник грузинские СМИ.

Грузия активно поддерживает Украину в политических форматах и направляет гуманитарную помощь, но не присоединилась к финансовым санкциям против РФ и не позволила организованно отправлять добровольцев. При этом на стороне Украины находятся как подготовленные грузинские военные, так и некоторые политики – с оружием в руках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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