 

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями

12.04.2022, 13:02, Новости дня
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В Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые ушли с российского рынка. Его цель – защита интересов россиян, сохранение рабочих мест, а также поддержка экономики, сообщила пресс-служба «Единой России».

«Инициатива «Единой России» коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими», – говорится в сообщении на сайте партии.

Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда.

При этом иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций. Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости.

Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал инициативу правительства, направленную на предотвращение остановки производств: если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях предлагается вводить внешнюю администрацию.

«Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно», – сообщил глава государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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