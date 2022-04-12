Мнение: Европа и Россия: что изменилось за последние полтора месяца

Читатель прислал отчёт о своей длинной поездке из Европы в Россию. Если вкратце: на Западе слегка загнивают, в России всё хорошо. Публикую письмо.

В начале апреля мы совершили поездку на машине с российскими номерами с юга Испании, город Марбелья, до Москвы. Так как по дороге были важные встречи, маршрут получился буквой «Г», через Скандинавию. За 9 дней мы посетили 9 стран, проехали более 6 тысяч километров. Практически насквозь через Испанию, Францию, Бельгию, Германию, Данию, Швецию, Норвегию (частично), снова Швецию и Финляндию. В итоге приехали в Россию.

Общие ощущения: в Европе в связи с ковидной ситуацией стало даже лучше, а в связи со спецоперацией России ничего не изменилось. Все границы внутри Шенгенской зоны снова открыты, контроля практически нет, на паре границ были отдельные представители властей, которые равнодушно посмотрели на наши российские номера. Единственная граница, где нас остановили для досмотра, была между Германией и Данией, со стороны Дании, при этом там уже стоял новый бежевый представительский Мерседес S класса с украинскими номерами и дамой модельной внешности за рулём. Видимо, нас остановили за компанию, чтобы ей не было обидно в одиночестве, но в отличие от неё нас отпустили за 2 минуты – столько времени потребовалось датскому полицейскому, чтобы посмотреть наши документы.

Останавливались в больших европейских городах: в Испании, Франции, Германии, Дании, Норвегии. Честно говоря, были опасения, что особенно ретивые беженцы могут как-то поцарапать или испортить машину, но слава Богу ничего такого не произошло. Не было такого и на испанском побережье, где мы жили перед этим полгода.

Единственный признак спецоперации мы встретили на дорогах Испании, где на четырёх фурах сзади на облепляющей их грязи была выведена дважды матерная кричалка про Путина, один раз кириллицей, один раз латиницей, и два раза совершенно одинаковой чёрной изолентой было наклеено «Stop the war». При этом номера фур и прицепов были или польские, или литовские. Номера других стран среди протестунов замечены не были, а после Испании исчезли вовсе.

По дорогам и инфраструктуре: хотя в России мы не были уже больше года, но про самые лучшие варианты дорог во время нашей поездки мы чисто на автомате говорили: «ну это как в России!». Удивительно, что ещё каких-то 15 лет назад лично для меня эталоном были германские автобаны, а сейчас Германия в моём рейтинге качества дорог снизилась до 3-го места, после России и Франции. Французы молодцы, платные дороги по качеству и инфраструктуре у них сейчас реально как в России, но ценничек ещё тот… За наш проезд через Францию мы в сумме только за дороги отдали более 100 евро. Но в чём французы вообще молодцы – это в информировании не только о том, когда будут следующие заправки, но и о ценах на них. В современных условиях это особенно актуально. В Германии дороги бесплатные, но их качество существенно упало. И это я говорю не про местные трассы, а про международные автобаны.

Крайне актуальными были цены на бензин. Эта поездка в пересчёте цены литра бензина на километр получилась самой дорогой за 20 с лишним лет. До начала спецоперации ВС РФ цены на 95-й бензин в Испании были 1,4 евро, в Германии 1,5-1,6 евро, во Франции 1,6 евро. После начала в Испании взлетали до 1,8-1,9, в Германии до 2, во Франции до 2,4. Выискивание заправок, где будет хотя бы чуть-чуть дешевле, стало нашим главным «развлечением» в поездке. И такого не было никогда. При этом в Норвегии, которая является единственным европейским нетто-экспортёром нефти, цены на бензин были одними из самых высоких. Хорошо хоть, что не выросли цены на размещение. Но продукты подорожали изрядно, даже в Испании. А на цены в Германии, Франции, Бельгии, не говоря уж о Скандинавии, было больно смотреть.

Несколько неожиданными получились и ощущения от России. На границе с Финляндией российская таможня перетряхивала сверху донизу буквально все машины подряд. Впервые в жизни за десятки поездок в Россию мне пришлось заплатить таможенную пошлину – чёртова Икея, ушедшая из России, остановила процесс установки кухни в моей квартире, и часть недостающих частей мне пришлось покупать и везти из Европы. За это с меня содрали некритичные, но всё-таки ощутимые деньги. Видимо, сейчас вопрос наполнения российского бюджета стоит особенно остро. Зато чрезвычайно приятно поразили цены на бензин – они более чем в 4 раза ниже, чем в Европе! Такого разрыва тоже не было никогда.

Ещё мы за время нашего отсутствия наслушались про всякие страшилки о резком взлёте цен на продукты и дефиците в России. В Европе мы видели и то, и другое, особенно с конца февраля, в России ничего подобного нам увидеть не удалось. В Москве в ближайших к нам «Пятёрочках» цены остались на уровне полуторалетней давности (существенный бонус для нас, оперирующих евро), никакого дефицита ни в чём, в том числе и пресловутом сахаре (зачем его вообще покупать?) так же обнаружить не смогли. В торговых центрах всё работает по полной, хотя есть отдельные закрытые бутики типа «Шанель», но не знаю, кого это может расстроить, кроме уехавших вслед за Шанелью. То же самое и по близкой мне теме строительства и ремонта – в Москве хорошие мастера расписаны на недели вперёд, стройматериалы представлены в полном ассортименте и в тех же ценах. Бары, рестораны, клубы, магазины, торговые центры так же полны. В нашем районе за полтора года благоустроили новую парковую зону и поставили несколько новых высоток.

Профессор Преображенский оказался прав и в данном случае: «разруха в головах», ну и в интернетах. В реальности нам её в России обнаружить не получилось.