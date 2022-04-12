 

Мнение: Мариуполь и «химические войска»

12.04.2022, 12:50, Разное
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Официальный представитель так называемой народной милиции свежепризнанной Россией так называемой «ДНР» Эдуард Басурин, оказывается, предложил использовать химическое оружие для освобождения от нацистов и бандеровцев завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Дословно: «Надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор».

Это Басурин, похоже, или дурак, или провокатор. В России официально запрещено производство и использование химоружия. Потому что Россия еще в 1997 году ратифицировала Конвенцию о запрещении химического оружия. И если «официальный представитель» говорит об использовании «химических войск» Россия для «выкуривания», значит тут что-то не так.  Может, он что-то знает? Может, в Мариуполе действительно готовится использование чего-то сильно ядовитого?

На снимке: Центр Мариуполя, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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