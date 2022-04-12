Хандра, депрессия и 9 лет без съемок: куда пропала звезда “Романса о влюбленных” Киндинов

За свою карьеру Евгений Киндинов снялся больше чем в 50 фильмах, полюбился зрителям и покорил немало женских сердец. Картины с участием актера до сих пор любят многие россияне, однако сам он не появляется на экранах уже почти 10 лет.

Евгений Киндинов родился в 1945 году. В детстве он мечтал о путешествиях, интересовался географией и даже не думал об актерской профессии. Записаться в театральный кружок Евгения убедила старшая сестра. Будущий артист быстро открыл в себе новый талант и увлекся тонкостями актерства, а после окончил Школу-студию МХАТ. В результате Киндинов не только обрел любимое дело, но и исполнил свою детскую мечту. Как актер он объездил почти весь мир.

За свою карьеру Евгений Арсеньевич исполнил несколько десятков ролей, однако всесоюзная слава пришла к нему после фильма “Романс о влюбленных”. Киндинов мечтал попасть в эту картину и признавался, что роль 18-летнего влюбленного стала самой сложной из всех, которые он исполнил. На момент съемок актеру было уже почти 30 лет.

Снявшись у требовательного Андрея Кончаловского, актер стал настоящей звездой и купил себе первый автомобиль. Киндинов никогда не просил ролей и, несмотря на это, долгое время не испытывал проблем с работой. Режиссеры сами находили его и приглашали сниматься, а теперь все изменилось. Вот уже 9 лет звезда “Романса о влюбленных” не появляется на экранах.

В какой-то момент в карьере артиста наступил период, когда на него сваливались одни отказы. Киндинов долго не мог смириться с новым ритмом жизни, столкнулся с хандрой и депрессией и переживал из-за недостатка работы. В последний раз он снимался в кино в 2013 году.

Сейчас Евгению Киндинову 76 лет. Несмотря на все трудности, он не поставил крест на себе и актерской карьере. Киндинов по-прежнему трудится во МХТ им. Чехова, где числится уже много лет, и наслаждается жизнью. К тому же, его поддерживает любимая жена – актриса Галина Стецюк. Супруги поженились более полувека назад и вместе воспитали дочку Дарью. Девушка давно выросла, но решила не связывать жизнь с актерством.